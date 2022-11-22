YAĞMUR VE FIRTINA! 22 Kasım 2022 Meteoroloji'den son dakika uyarısı...

işe ve okula gitmeye hazırlanan vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ne kadar sürecek?" sorularını araştırmaya başladı. Peki, Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ne kadar sürecek?

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken, güneşli hava yerini yağmurlara bırakmaya başladı.

Soğuk, yağış ve fırtınanın hayatı olumsuz etkilememesi için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Peki, Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ne kadar sürecek? İşte detaylar

Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.