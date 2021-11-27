Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
703.363
-0.23%
BTXN Coin
50.10
4.11%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Yağmur ve rüzgarın etkili olduğu Antalya'da dev dalgalar oluştu

    Antalya'da beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar öğleden sonra etkisini gösterdi.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 17:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yağmur ve rüzgarın etkili olduğu Antalya'da dev dalgalar oluştu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da beklenen şiddetli yağış ve rüzgar, öğleden sonra etkili oldu.

    Kent genelinde aralıkla etkili olan yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Yollarda oluşan su birikintileri ise seyir halindeki araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

    KONYAALTI SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR

    Konyaaltı Sahili'nde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalara ve rüzgara rağmen, az sayıda kişi geldikleri sahilde yürüdü. Bazıları ise denizin bu durumunu cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

    Metrekareye 100 kilogram düşmesi beklenen yağmurun, yarın öğle saatlerine kadar kent merkezinde ve özellikle kentin doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

    Yağmur ve rüzgarın etkili olduğu Antalya da dev dalgalar oluştu #1

    Yağmur ve rüzgarın etkili olduğu Antalya da dev dalgalar oluştu #2

    Yağmur ve rüzgarın etkili olduğu Antalya da dev dalgalar oluştu #3

    Yağmur ve rüzgarın etkili olduğu Antalya da dev dalgalar oluştu #4

    Yağmur ve rüzgarın etkili olduğu Antalya da dev dalgalar oluştu #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir