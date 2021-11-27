Yağmur ve rüzgarın etkili olduğu Antalya'da dev dalgalar oluştu

Yağmur ve rüzgarın etkili olduğu Antalya'da dev dalgalar oluştu

Antalya'da beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar öğleden sonra etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da beklenen şiddetli yağış ve rüzgar, öğleden sonra etkili oldu.

Kent genelinde aralıkla etkili olan yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Yollarda oluşan su birikintileri ise seyir halindeki araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

KONYAALTI SAHİLİ'NDE DEV DALGALAR

Konyaaltı Sahili'nde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalara ve rüzgara rağmen, az sayıda kişi geldikleri sahilde yürüdü. Bazıları ise denizin bu durumunu cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Metrekareye 100 kilogram düşmesi beklenen yağmurun, yarın öğle saatlerine kadar kent merkezinde ve özellikle kentin doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

















