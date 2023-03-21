YAKINDAN TANIYALIM: Yemeği, doğası, sıcacık insanlarıyla

Türkiye'ye bahar geldi, ağaçlar yeniden yeşermeye başladı. Her köşesi ile cennet olan ülkemiz, bahar geldiğinde ise tüm güzelliklerini sergiliyor.
Havası, suyu ve doğasıyla baharın tüm güzelliklerini ortaya koyan Türkiye'de gezip görmeniz için çok fazla yer var.
Bu yerlerden ilk ise Rize...
Rize, doğasıyla Türkiye'de öne çıkan şehirlerden birisi.
Doğu Karadeniz'in incilerinden olan Rize'de gezilecek birbirinden güzel yapılar da var.Bu yapıların başında ise Zilkale yer alıyor.
Çamlıhemşin ilçesinde ve sarp kayalıkların sırtında bulunan Orta Çağ kalesi, çevresindeki şelale ve orman manzaralarıyla sizi doyumsuz bir seyre çıkarıyor.
Bu seyre eşlik etmek isterseniz, Rize şehir merkezinden kalkan otobüslere binerek Zilkale’ye ulaşabilirsiniz.
Diğer bir gezilecek bölge ise Şenyuva Köprüsü.
1696 yılında inşa edilen Şenyuva Köprüsü, Fırtına Deresi’nin üstünde yer alıyor ve bölgenin en eski köprüsü olarak biliniyor.
Yuvarlak ve kemerli olarak inşa edilen Şenyuva Köprüsü, 40 metre uzunluğu ve dere seviyesinden 20 metre yüksekliğinde. Rize'nin tüm güzelliğini ayaklarınızın altına serecek nitelikte.
Dağları
Kaçkar (3.937 m)
Barut (3.251 m)
Ziglat (3.511 m)
Verçenik (3.711 m)
Hipot (3.560 m)
Akarsuları
Doğudan Batıya:
Fındıklı Deresi
Arılı Deresi
Fırtına Deresi
Pazar Suyu
Büyükdere
Taşlıdere
İyidere
ikizdere deresi
Yemekleri
Karalahana çorbası
Hamsili pilav
Muhlama
Etli kuru fasulye
Pepeçura
Laz böreği
Rize simidi
Pazı tavalısı
Hamsi çığırtması
Mısır ekmeği
Hamsili ekmek
Rize kavurması
Pokut Yaylası
Gökyüzüne, bulutlara komşu evler... Pokut Yaylası son zamanların en gözde mekanları arasında yer alıyor. Çamlıhemşin’e 15 km, Şenyuva Köyü’ne ise 12 km uzaklıkta bulunuyor.
Otele dönüştürülmüş olan evlerde kalıp, Rize'nin eşsiz manzarasına ve Kaçkar Dağları'nın güzelliğine doyabilirsiniz.
Ayder Yaylası
Festivalleri ve güzellikleri ile Rize'nin sembolü olan Ayder, sizi bekliyor.
Horona doyacağınız ve taze bir nefes alacağınız Ayder Yaylası, Rize şehir merkezine ortalama 70 km, Çamlıhemşin ilçe merkezine ise yaklaşık 20 km mesafede bulunuyor.
Anzer Yaylası
Rize'nin İkizdere ilçesinde yer alan Anzer Yaylası; Aşağı Anzer (Çiçekliköy) ve Yukarı Anzer (Ballıköy) olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Balıyla ünlü olan bu yayla, turistlerin de gözdesi konumunda. Yaylada her yıl ağustos ayının birinci haftasında Anzer Balı ve Yayla Şenlikleri düzenleniyor. Kaçırmayın!