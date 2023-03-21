YAKINDAN TANIYALIM: Yemeği, doğası, sıcacık insanlarıyla "RİZE" Bahar geldi ve Türkiye tüm güzelliklerini sergilemeye başladı. Baharın nimetlerinden faydalanmak isteyenler ise kısa turlar yapabilir. Bahar rotalarından ilki ise Rize olsun. Türkiye'nin en güzel yerlerinden olan Rize'ye doğru yolculuğa çıkmadan önce sizinle kısa bir tanıtım yapalım!

Türkiye'ye bahar geldi, ağaçlar yeniden yeşermeye başladı. Her köşesi ile cennet olan ülkemiz, bahar geldiğinde ise tüm güzelliklerini sergiliyor.

Havası, suyu ve doğasıyla baharın tüm güzelliklerini ortaya koyan Türkiye'de gezip görmeniz için çok fazla yer var.

Bu yerlerden ilk ise Rize...

Rize, doğasıyla Türkiye'de öne çıkan şehirlerden birisi.

Doğu Karadeniz'in incilerinden olan Rize'de gezilecek birbirinden güzel yapılar da var.Bu yapıların başında ise Zilkale yer alıyor.

Çamlıhemşin ilçesinde ve sarp kayalıkların sırtında bulunan Orta Çağ kalesi, çevresindeki şelale ve orman manzaralarıyla sizi doyumsuz bir seyre çıkarıyor.

Bu seyre eşlik etmek isterseniz, Rize şehir merkezinden kalkan otobüslere binerek Zilkale’ye ulaşabilirsiniz.

Diğer bir gezilecek bölge ise Şenyuva Köprüsü.

1696 yılında inşa edilen Şenyuva Köprüsü, Fırtına Deresi’nin üstünde yer alıyor ve bölgenin en eski köprüsü olarak biliniyor.

Yuvarlak ve kemerli olarak inşa edilen Şenyuva Köprüsü, 40 metre uzunluğu ve dere seviyesinden 20 metre yüksekliğinde. Rize'nin tüm güzelliğini ayaklarınızın altına serecek nitelikte.

Dağları

Kaçkar (3.937 m)

Barut (3.251 m)

Ziglat (3.511 m)

Verçenik (3.711 m)

Hipot (3.560 m)

Akarsuları

Doğudan Batıya:

Fındıklı Deresi

Arılı Deresi

Fırtına Deresi

Pazar Suyu

Büyükdere

Taşlıdere

İyidere

ikizdere deresi

Yemekleri

Karalahana çorbası

Hamsili pilav

Muhlama

Etli kuru fasulye

Pepeçura

Laz böreği

Rize simidi

Pazı tavalısı

Hamsi çığırtması

Mısır ekmeği

Hamsili ekmek

Rize kavurması

Pokut Yaylası

Gökyüzüne, bulutlara komşu evler... Pokut Yaylası son zamanların en gözde mekanları arasında yer alıyor. Çamlıhemşin’e 15 km, Şenyuva Köyü’ne ise 12 km uzaklıkta bulunuyor.

Otele dönüştürülmüş olan evlerde kalıp, Rize'nin eşsiz manzarasına ve Kaçkar Dağları'nın güzelliğine doyabilirsiniz.

Ayder Yaylası

Festivalleri ve güzellikleri ile Rize'nin sembolü olan Ayder, sizi bekliyor.

Horona doyacağınız ve taze bir nefes alacağınız Ayder Yaylası, Rize şehir merkezine ortalama 70 km, Çamlıhemşin ilçe merkezine ise yaklaşık 20 km mesafede bulunuyor.

Anzer Yaylası

Rize'nin İkizdere ilçesinde yer alan Anzer Yaylası; Aşağı Anzer (Çiçekliköy) ve Yukarı Anzer (Ballıköy) olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Balıyla ünlü olan bu yayla, turistlerin de gözdesi konumunda. Yaylada her yıl ağustos ayının birinci haftasında Anzer Balı ve Yayla Şenlikleri düzenleniyor. Kaçırmayın!