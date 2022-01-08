Yakıt tüketimi: 1 litre benzin/ motorin/LPG kaç kilometre gider

Akaryakıt fiyatlarına gelen son zam ile birlikte araç sahipleri litre hesabı yapmak durumunda kalıyor. Peki benzin, motorin ve LPG'li araçlarda 1 litre yakıt ne kadar, kaç km gider? İşte hesabı...

Benzin ve motorinin litre fiyatına yine zam geldi. Böylece 63 kuruş artışla benzinin fiyatı İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya yükseldi.

Motorin ise 94 kuruş zamla İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıktı.

Araç sahipleri üst üste gelen zam haberlerinden yakınırken, litre hesabı da işin içine girdi. Sürücüler, kilometre başına ne kadar yakıt harcadıklarını sıklıkla hesaplıyor

Benzin, motorin ve LPG 1 litre benzinle kaç km gider sorusu trafiğe çıkanların aklından en az bir kere geçiyor.

1 LİTRE BENZİN/MOTORİN/LPG KAÇ KM GİDER?

yakacağınız yakıt, aracınızın modeline ve motor tipine göre değişir. 1 litre benzin ile aracınızın kaç kilometre yol gidebileceğini ise ufak bir formül ile hesaplamak mümkün.

Yapılan Kilometre / Yakılan Yakıt Miktarı = 1 Litre ile gidilebilecek kilometreyi hesaplayabilirsiniz.

Yakıt tüketimi araçtan araca değişmektedir. Aynı model, aynı motor hacimdeki araçlarda yapılan tespitlere göre;



-1 litre benzinle ortalama 14.7 km yol kat edilirken,



- 1 litre otogaz-LPG ile 11.36 km yol kat edilmektedir.

-1 litre mazot yani motorinle ise yaklaşık 22.22 km yol kat edilmektedir.





YAKIT TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yakıt tüketimini sürüş tekniği kadar, araç içi ağırlık, mekanik ve donanım unsurları da etkilemekte. Bunları sıralayacak olursak;