Yalova-Yenikapı seferi yapan feribottan bir yolcu denize atladı Yalova-İstanbul seferi yapan feribottan denize atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta korku dolu anlar yaşandı. Saat 11.45'te Yalova'dan yolcularla İstanbul Yenikapı'ya gitmek üzere hareket eden feribotta yolculardan biri, Marmara Denizi'ne atladı. Feribottan atladı, görevliler can simidi attı Olayı gören vatandaşlar durumu feribot yetkililerine bildirdi.



Kaptan feribotu durdururken, görevliler de can simidi atarak denizdeki erkek kişiyi çıkarmaya çalıştı. Sahil Güvenlik kurtardı Bu sırada ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, tekneyle yanına yaklaşarak denizdeki vatandaşı kurtardı.