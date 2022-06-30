Tatillerde ve derslerinin olmadığı zamanlarda su ve limonata satan 13 yaşındaki Alperen, gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Alperen, “Para için değil insanlık için yapıyorum” dedi.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde ikamet eden 13 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi Alperen Dede, örnek davranışı ile takdir topladı.

Yaklaşık 1 senedir boş vakitlerini su ve limonata satarak değerlendiren Dede, gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

DHA’nın haberine göre; eğitim döneminde derslerinden sonra tatilde ise günde 4 saat sahilde soğuk su ve limonata satan Alperen, günlük kazancını biriktirip, Mehmetçik Vakfı’nın hesabına yatırıyor.

“Kazandıklarımı Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak yardım ediyorum”

Şu ana kadar su ve limonata satışından elde ettiği 6 bin lirayı bağışladığını belirten Alperen, "Günlük, bütün kazandıklarımı Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak yardım ediyorum." dedi.

“Para için değil insanlık için yapıyorum”

Bu kararı kendisinin aldığını söyleyen Alperen Dede, satış yaptıklarının, kendisini takdir ederek fazla para verdiğini de belirterek şu ifadeleri kullandı:

"1 yıldır bu işi yapıyorum. Tezgahım olmadığı için seyyar dolaşıyorum. Sudan fazla limonata da satıyorum. Günde 80 lira falan kazanıyorum. Parayı gidip Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyorum. Bunu para için değil insanlık için yapıyorum.

Yalova'da 13 yaşındaki çocuk, su satarak Mehmetçik Vakfı'na bağış yapıyor VİDEO







“Ülkem için her şeyi yapmaya hazırım”

Günlük kazancımı çıkarmadığım zaman ailem bana harçlık veriyor. Onu da gidip bankaya yatırıyorum. Bu doğuştan gelen bir şey de olabilir. Bilmiyorum anlatılamaz bir hikaye bu. Ailem de bana destek çıkıyor. Ülkemi seviyorum, ülkem için her şeyi yapmaya da hazırım.”