Yalova’da barajlar dolmaya başladı: Doluluk yüzde 82’ye ulaştı Son günlerde sağanak yağmurun devam etmesiyle birlikte, kuraklık sinyalleri veren Gökçe Barajı yüzleri güldürmeye başladı.

İHA

Yurt genelinde yağışlı havalar etkili olmaya devam ediyor.

Bir taraftan şiddetli yağışla birlikte kentler olumsuz etkilenirken, bir taraftan da alarm veren barajlarda su oranı yükselişe geçiyor.

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan, 36 milyon metreküp kapasiteye sahip Gökçe Barajı’ndaki doluluk oranı yüzleri güldürdü.

Doluluk oranı yüzde 82

Kuraklık nedeniyle ocak ayında yüzde 9’lara kadar düşen doluluk oranı kente son dönemlerde etkili olan kar ve yağmurların ardından doluluk oranı yüzde 82’lere yükseldi.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir barajdaki son durumu inceledi.

"Tüm halkımızla tasarrufu elden bırakmayacağız"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tutuk, şubat ayında yağan kar ve havaların da yağışlı gitmesine değinerek şöyle konuştu: