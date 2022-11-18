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    Yalova'da domuz köpek balığı yakaladı

    Yalova'da amatör balıkçılık yapan bir kişinin oltasına nadir rastlanan türlerden olan domuz köpek balığı takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 14:51
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    Yalova'da domuz köpek balığı yakaladı

    Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde balık avına çıkan Emrah Ekinciel, oltasına takılan balığı görünce fotoğraf ve videolarını İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ulaştırdı.

    Avladığı balığın Türk denizlerinde nadir rastlanan domuz köpek balığı olduğunu öğrenen Ekinciel, balığı yeniden doğal yaşam alanına salmak üzere Yürüyen Köşk İskelesi'ne geldi.

    "İnşallah yaşar"

    AA'nın haberine göre; balığı ağzındaki iğneyi çıkardıktan sonra denize saldığı anları cep telefonuyla kaydeden Ekinciel, "Öğle saatlerinde Esenköy'de nadir görülen domuz köpek balığı yakaladık. Bilmediğimiz için... Meğerse nesli tükenmek üzereymiş. Şimdi Yürüyen Köşk'te onu suya bırakacağız. İnşallah yaşar." ifadelerini kullandı.

    Yalova'da domuz köpek balığı yakaladı VİDEO

    Yalova da domuz köpek balığı yakaladı #1

    Yalova da domuz köpek balığı yakaladı #2

    Yalova da domuz köpek balığı yakaladı #3


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