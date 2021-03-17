Yalova'da engelli vatandaşa üst geçit işkencesi

Yalova’da kara yolunun ortasındaki üst geçidin asansörü bozulunca, engelli vatandaşlar büyük sıkıntı yaşamaya başladı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden geçen kara yolundaki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile Sahil Mahallesi’ne bağlantı kurulan üst geçit, 2019 yılında tamamlandı.

Vatandaşlar, yapıldığı tarihten bu yana düzenli çalışmayan ve bozuk olan üst geçitteki engelli asansörünün bir an önce yapılmasını istedi.

ENGELLİ VATANDAŞIN ZOR ANLARI

Karşıya geçmek için üst geçidi kullanırken asansör olmadığı için binbir güçlük çeken tekerlekli sandalyeli bir engellinin zor anları ise kameraya yansıdı.

"GELİP YAPIYORLAR YİNE BOZULUYOR"

Çevre sakini bir vatandaş, “Hiç olmazsa yaşlılarımız engellilerimiz biniyordu. Bence kapatılmaması gerekiyordu. Engelliler için her türlü imkan sağlanması gerekiyor. Engelliler zaten her şeye muhtaç insanlardır. Bu asansör yapıldığından beri bozuk, gelip yapıyorlar yine bozuluyor.” dedi.

Engelli vatandaşa üst geçit işkencesi VİDEO

















