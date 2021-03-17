Euro
8.9217
-0.02%
Dolar
7.4993
0.19%
Altın
418.62
0.41%
Borsa
1.585
0.92%
Bitcoin
420.775
-1.25%
EXEN Coin
13.01
-4.33%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Yalova'da engelli vatandaşa üst geçit işkencesi

    Yalova’da kara yolunun ortasındaki üst geçidin asansörü bozulunca, engelli vatandaşlar büyük sıkıntı yaşamaya başladı.
    • İHA
    • 17.03.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalova'da engelli vatandaşa üst geçit işkencesi

    Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden geçen kara yolundaki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile Sahil Mahallesi’ne bağlantı kurulan üst geçit, 2019 yılında tamamlandı.

    Vatandaşlar, yapıldığı tarihten bu yana düzenli çalışmayan ve bozuk olan üst geçitteki engelli asansörünün bir an önce yapılmasını istedi.

    ENGELLİ VATANDAŞIN ZOR ANLARI

    Karşıya geçmek için üst geçidi kullanırken asansör olmadığı için binbir güçlük çeken tekerlekli sandalyeli bir engellinin zor anları ise kameraya yansıdı.

    Yalova da engelli vatandaşa üst geçit işkencesi #1

    "GELİP YAPIYORLAR YİNE BOZULUYOR"

    Çevre sakini bir vatandaş, “Hiç olmazsa yaşlılarımız engellilerimiz biniyordu. Bence kapatılmaması gerekiyordu. Engelliler için her türlü imkan sağlanması gerekiyor. Engelliler zaten her şeye muhtaç insanlardır. Bu asansör yapıldığından beri bozuk, gelip yapıyorlar yine bozuluyor.” dedi.

    Engelli vatandaşa üst geçit işkencesi VİDEO

    Yalova da engelli vatandaşa üst geçit işkencesi #2

    Yalova da engelli vatandaşa üst geçit işkencesi #3

    Yalova da engelli vatandaşa üst geçit işkencesi #4

    Yalova da engelli vatandaşa üst geçit işkencesi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir