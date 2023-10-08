Yalova'da gelin düğün salonuna Galatasaray formasıyla girdi Galatasaray taraftarı damat hayatını birleştirdiği düğünde, eşinin sürpriziyle karşılaştı. Kendisi de Galatasaray taraftarı olan gelin salona gelinliğinin üzerine giydiği Galatasaray forması ve ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla girdi.

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DHA

Düğünlerde damat ve gelinlere yakınlarının yaptığı sürprizler kadar birbirleri için yaptıkları da gündeme geliyor...

Yalova’da yaşayan ve 2 yıl önce tanışan Tuğba Temiz ile Gündüz Aslan, dün gerçekleştirilen tören ile hayatlarını birleştirdi.

Koyu Galatasaray taraftarı olan eşine sürpriz yapan Tuğba Temiz Aslan, düğün salonuna, gelinlik üzerine giydiği Galatasaray forması ve arkadaşlarının elindeki sarı-kırmızı balonlar eşliğinde girdi.

Tuğba Temiz Aslan, ilk dans için de Galatasaraylı forvet Mauro Icardi ile özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısını seçti.

O anlar kaydedildi

O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

"Unutulmayacak bir anıya imza attık"

Gündüz Aslan, “Hem düğün şarkımız hem eşimin sürprizine çok şaşırdım, beklemiyordum. Unutulmayacak bir anıya imza attık.” dedi.

"Eşimin de bu sürprizlerden haberi yoktu"

Tuğba Temiz Aslan ise “Ben de Galatasaray taraftarıyım. En çok sevdiğim renkleri, fanatiği olduğum takımımın formasını, en mutlu günümde gelinliğimin üzerine giydim. Eşimin de bu sürprizlerden haberi yoktu. Mutluluğumuz katlandı. Taraftarı olduğumuz Galatasaray ile de sezon sonu mutlu sona ulaşacağız. En özel günümüzde unutulmayacak bir anı oldu” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)