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    Yalova’da gördüğü avizeyi temizleyen emekli şaşırtıyor

    25 yıl avize imalatı yapan emeklinin en büyük hobisi avize temizliği oldu. Camileri tek tek gezen emekli, hiçbir ücret almadan avizeleri adeta ilk günkü haline getiriyor.
    • 26.04.2022 - 10:43
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    Yalova’da gördüğü avizeyi temizleyen emekli şaşırtıyor

    İstanbul’da 25 yıl avize imalatı yaptıktan sonra emekliğe ayrılan 64 yaşındaki Uğur Sertoğlu, daha sonra Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesine yerleşti.

    Sertoğlu’nun emeklilik günlerdeki en büyük hobisi ise bir zamanlar üretimini gerçekleştirdiği avizelerin temizliği oldu.

    Misafirliğe gittiği evlerde dahi temizliyor

    Başta evindeki avizelerin temizliyle hobi edinen Sertoğlu, sonrasında camilerdeki avizeleri temizliğine başladı.

    Uğur amcanın hobisi öyle bir hale geldi ki misafirliğe gittiği evlerde dahi kendisini avize temizlerken buldu.

    “Allah rızası için yaparım”

    Ramazan Bayramı öncesinde, Esenköy beldesindeki camilerde avize temizlemeye başlayan Sertoğlu, “Ne zaman hangi camiye gitsem kafamı kaldırırım, avizelere bakarım. Hiç üşenmem. Hocaya sorarım, ‘Hocam avizeleri silebilir miyim?’ derim, ‘Sil’ der. Camilerde beni tanıyan hocalarımız bilirler, hiçbirinden para almam, Allah rızası için yaparım.” diye konuştu.

    Yalova’da gördüğü avizeyi temizleyen emekli şaşırtıyor #1

    “Bu bende bir hobi oldu”

    22 yıldır Esenköy’de yaşayan 3 çocuk sahibi Sertoğlu, beldede misafirliğe gittiği evlerde dahi avize temizliği yaptığını dile getirerek, “Bu bende bir hobi oldu. Bir misafirliğe eve gideriz, hemen ilk işim kafayı kaldırıp avizelere bakarım. Ver oradan bir bez derim. Ya olmaz filan derler, pırıl pırıl yaparım.” dedi.

    Yalova’da gördüğü avizeyi temizleyen emekli şaşırtıyor #2

    Yalova’da gördüğü avizeyi temizleyen emekli şaşırtıyor #3

    Yalova’da gördüğü avizeyi temizleyen emekli şaşırtıyor #4

    Yalova’da gördüğü avizeyi temizleyen emekli şaşırtıyor #5


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