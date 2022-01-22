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    Yalova'da kaplıcalara yoğun ilgi

    Kaplıcalarıyla ünlü Yalova’nın Termal ilçesini ziyaret eden turistler, eksi 3 derece sıcaklıkta termal havuzun keyfini doyasıya çıkarıyor.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 14:44
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    Yalova'da kaplıcalara yoğun ilgi

    Roma, Bizans, Osmanlı ve Bizans dönemlerinin şifa merkezi olan Termal kaplıcaları soğuk kış aylarında da turistlerin ilgili odağı oldu.

    Yurt dışından gelen misafirlerin yanı sıra yarı yıl tatili için de Termal içesine gelen turistler, şifalı suların tadını çıkarıyor.

    EKSİ DERECEDE KAPLICA KEYFİ

    Eksi 3 derece hava sıcaklığına rağmen adeta kaplıcalara akın eden turistler, su sıcaklığı 33 dereceyi bulan termal havuzlara girerek eğleniyor.

    Turistler, kar yağışında termal havuzun keyfinin bir başka olduğunu söylüyor.

    Yalova da kaplıcalara yoğun ilgi #1

    Yalova da kaplıcalara yoğun ilgi #2

    Yalova da kaplıcalara yoğun ilgi #3

    Yalova da kaplıcalara yoğun ilgi #4

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