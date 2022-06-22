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    Yalova'da SOLOTÜRK rüzgarı esti

    Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, kentte 26 Haziran tarihinde gerçekleştireceği gösteri için deneme uçuşu gerçekleştirdi.
    • 22.06.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 18:17
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    Yalova'da SOLOTÜRK rüzgarı esti

    Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 26 Haziran Pazar günü Yalova'da yapılacak gösteri uçuşu için hazırlıklarına devam ediyor.

    Hazılıklarına hız kesmeden devam eden ekip, Yalova semalarında prova gerçekleştirirken vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

    Çevredekiler hayranlıkla izledi

    Çevredekilerin hayranlıkla izlediği prova uçuşu 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde gerçekleştirilirken SOLOTÜRK’ün gösteri için kullandığı F-16 savaş uçağına başka bir F-16 daha eşlik etti.

    İHA'nın haberine göre; 2 savaş uçağının provası yaklaşık 20 dakika sürdü.

    Yalova'da SOLOTÜRK rüzgarı esti ViDEO

    Yalova da SOLOTÜRK rüzgarı esti #1

    Bir prova uçuşu daha yapılacak

    SOLOTÜRK'ün 23 Haziran Perşembe günü de 16.00-16.30 saatleri arasında prova uçuşu yapacağı bildirildi.

    Yalova da SOLOTÜRK rüzgarı esti #2

    Yalova da SOLOTÜRK rüzgarı esti #3

    Yalova da SOLOTÜRK rüzgarı esti #4

    Yalova da SOLOTÜRK rüzgarı esti #5

    Yalova da SOLOTÜRK rüzgarı esti #6


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