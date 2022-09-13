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    Yalova'da su samuru görüldü

    Yalova Çınarcık'ta nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi.
    • 13.09.2022 - 19:05
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    Yalova'da su samuru görüldü

    Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan su samurunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

    Esenköy sahilinden karaya çıkan su samurunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını saklayamadı. Nadir olarak gözlemlenen su samurunu fark eden vatandaşlar durumu Esenköy Belediyesi ekiplerine bildirdi.

    Denize bırakıldı

    İHA'nın haberine göre, ekipler tarafından karadan alınan ve sağlıklı olduğu tespit edilen su samuru denize bırakıldı.

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    Yalova da su samuru görüldü #2

    Yalova da su samuru görüldü #3

    Yalova da su samuru görüldü #4

    Yalova da su samuru görüldü #5


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