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    Yalova'da yalaktan su içen çakallar

    Bölgedeki fotokapanlar, bu kez sıcakta susayan bir çakalın yalaktan kana kana su içmesini kaydetti.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 16:41
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    Yalova'da yalaktan su içen çakallar

    Birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan Yalova ormanlarına kurulan 28 ayrı fotokapanla tür tespiti yapıp ormandaki biyolojik çeşitliliği takip eden ekipler, alınan görüntülere göre hayvanların ormandaki ihtiyaçlarını belirleyip onları hayata geçiriyor.

    YALAKLARDA SERİNLİYORLAR

    Son olarak havaların aşırı ısınmasıyla su bulmakta zorlanan çakallar için bölgeye su yalağı koyan ekipler, yalak karşısına monte ettikleri fotokapan sayesinde çakalları görüntülemeyi başardı.

    Susayan bir çakalın yalaktan kana kana su içme anı kameraya saniyre saniye yansıdı.

    Fotokapan su içmeye gelen çakalları böyle görüntüledi

    Yalova da yalaktan su içen çakallar #1

    Yalova da yalaktan su içen çakallar #2

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