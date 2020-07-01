Dünyada sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan tombul çekirgeler, erkeğini yiyerek yumurtalarının kalitesini artırıyor.

Sönmüş volkanik Karacadağ eteklerinde, dünyada tek bir bölgede yaşayan tombul çekirge görüntülendi.

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin sınırları içinde yer alan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'da kendi türünü yerken görülen tombul çekirge ilk kez 2011 yılında görüldü.

2017 yılında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne başvurularak Kırmızı Liste'ye alınması talep edilen tombul çekirge kanatsız olduğu için geniş bir alana yayılamıyor.

"KIRMIZI LİSTEYE ALINMALI"

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, tombul çekirgenin genellikle tarım alanlarından uzak yüksek yerlerde yaşadığını belirterek, "2011 yılında Prof. Dr. Mustafa Ünal, Mardin'den bu türü dünyaya tanıtmıştı ama bu son yapılan çalışmalarda Karacadağ zirvelerine doğru beslendiği bulundu. Diğer çalışmalarda ise Gaziantep'te de yayılış gösterdiğini bir hocamız tarafından biliyoruz. 2017 yılında yine Mustafa Ünal hocamız, bu türün Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne Kırmızı Liste'ye alınması için bir öneride bulunmuştu. Hala listeye alınmadı ama inşallah alınır. Çünkü bu türler sadece bizim bölgede yaşıyor. Kanatları yok. Çok büyük bir yayılış alanına sahip olmayan türler normalde bitkilerle besleniyorlar." ifadelerini kullandı.

Yamyam tombul çekirge yumurtası için erkeğini yiyor - VİDEO



"GERÇEKTEN ZARARSIZLAR, LÜTFEN ÖLDÜRMEYİN"

Bununbir kanibalizm olayı olduğu belirten Prof. Dr. Satar, "Bu uzun antenli çekirgelerde görülen bir olay aslında ama bu tür için biz hiç şahit olmamıştık. Bunlar normalde yumurtalarını daha kaliteli bir hale getirmek için erkeklerini de yiyebiliyorlar. Bunda da söz konusu olduğunu görüyoruz. Bunlar normalde çok iyi bir şekilde ürüyorlar ama bazı kuşların da besinlerini oluşturuyorlar. Bazı yırtıcı kuşların, sürüngenlerin besinlerini oluşturdukları için sayıları çok da artmıyor. Böyle sabit bir düzeyde devam ediyor. Fakat son yıllarda yakın bölgelerde ilaçlamalar görüyoruz. İşte bu ilaçlama sonucunda bu türlerin sayılarında azalma söz konusu. Maalesef bunun önüne geçemiyoruz. Lütfen bu tombul çekirgelere zarar vermeyin. Gerçekten zararsız canlılar. Lütfen öldürmeyelim." dedi.



























