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    Yangın sırasında yavrusunu kaybeden anne keçinin içler acısı hali

    Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınları hayvanlara ciddi boyutta zarar verirken, yavrusunu kaybeden anne bir keçinin depresyona girdiği halleri yürek dağladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 07:59
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 09:01
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    Yangın sırasında yavrusunu kaybeden anne keçinin içler acısı hali

    Türkiye’deki yangınlar ciğerleri dağladı, can aldı, mala zarar verdi.

    Yeşilin yok olduğu bu yangınlar hayvanlarda da ciddi kayıplara yol açtı.

    Onlardan biri; anne bir keçi…

    DUVARA DÖNÜK DURUYOR

    Yangında yavrusunu kaybetti, depresyona girdi. Haber Global’de yer alan habere göre travma yaşayan anne keçi, kaybından bu yana duvara dönük bir şekilde duruyor.

    Ne yemek yiyor ne de su içiyor.

    Kendisi de yaralı olan anne keçi, görenlerin yüreğini dağlıyor.

    Yangında yavrusunu kaybeden keçi, yemeden içmeden kesildi VİDEO

    Yangın sırasında yavrusunu kaybeden anne keçinin içler acısı hali #1

    Yangın sırasında yavrusunu kaybeden anne keçinin içler acısı hali #2

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