Yangın topu nedir, ne işe yarar? Yangın topunun kullanımına dair detaylar..

Türkiye son zamanlarda, birçok bölgede çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Yangınla mücadele ederken kullanılan pek çok unsur var. Bunlardan birisi ise yangın topu. Peki, yangın topu nedir?

Türkiye son zamanlarda çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor. Antalya ve Marmaris'te çıkan ardından birçok bölgeye yayılan yangınlar için, devlet ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etti.

Yangınlara ekip, helikopter ve arasözlerle müdahale ediliyor ancak bunlar dışında da yangına müdahale etmek mümkün.

Bu müdahale araçlarından birisi ise yangın topu. Peki, yangın topu nedir, ne işe yarar? İşte detaylar..

YANGIN TOPU NEDİR?

Yangın topu; küçük yangınlara hızlı müdahale edebilmek için geliştirilmiş basınçsız bir stratfor kaptır. Yangın söndürme topu taşınabilir ve yangın içinde bulunursa, yangın alevinin değmesiyle otomatik patlayarak yangına müdahale eder.

YANGIN TOPU NE İŞE YARAR?

Yangınlara karşı etkili bir kullanım olarak sunulan yangın topu, alevle temas ettiği zaman 3 ile 5 saniye arasında patlar. Açık alanda tek başına, yaklaşık 3 metre küplük alanda çıkabilecek yangınları söndürebilir.