Yangın ve sel afeti yardım kampanyası: AFAD sel ve yangın yardımı nasıl yapılır?

Yangın ve sel afeti yardım kampanyası: AFAD sel ve yangın yardımı nasıl yapılır?

AFAD, Türkiye'nin bir çok bölgesinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerinin ardından sel ve yangın yardımı kampanyalarının başlatıldığını duyurdu. Peki AFAD sel ve yangın yardımı nasıl yapılır?

Ege ve Akdeniz'de ortaya çıkan yangınlar, Karadeniz'de meydana gelen sel felaketlerinin ardından başlatılan yardım kampanyası, Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bölgedeki mağduriyetlerin giderilmesi ve şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla başlatılan AFAD yardım kampanyasının detayları belli oldu.

Yangın ve sel afetleri sonrasındaki ulusal çabaların desteklenmesinin sağlanacağını belirten AFAD, SMS ve banka hesap numaralarını resmi internet sitesinden paylaştı.

Peki, AFAD sel ve yangın yardımı nasıl yapılır? İşte, AFAD yardım kampanyası ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

AFAD SMS İLE YARDIM NASIL YAPILIR?

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri'nde meydana gelen sel ve yangın kampanyaları için önemli açıklamada bulundu.

Çok sayıda kentte yaşanan doğal afetlerde etkilenen vatandaşlara yardım etmek isteyen vatandaşlar için yardımların AFAD koordinesinden yapılacağı bildirildi.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, ''YANGIN'' ya da ''SEL'' yazıp 1866'ya SMS göndererek 10 TL bağış yapabilecek ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecek.

YANGIN VE SEL AFETİ YARDIM KAMPANYASI

Not: EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR 3000 0100 1745 5555 5555 5299

USD : TR 0300 0100 1745 5555 5555 5300

EURO : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5301

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

KIZILAY TİCARİ ŞUBE

TL : TR 5600 0150 0158 0073 1352 9565

USD : TR 5900 0150 0158 0480 1978 2532

EURO : TR 7700 0150 0158 0480 1978 2499

Banka Swift Kod No: TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR 7700 0120 0940 8000 0500 0232

USD : TR 8400 0120 0940 8000 5800 0324

EURO : TR 5700 0120 0940 8000 5800 0325

Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından AFAD konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile insani yardım kampanyası başlatılmıştır. Milletimizi derinden üzen yangınlar ile seller sonrasında ülkemizdeki ve Dünya’nın dört bir noktasındaki vatandaşlarımız, yardım etme taleplerini yoğun bir şekilde AFAD’a iletmişlerdir. İnsanımızın bu vicdani talebini karşılamak üzere açılan yedi yardım kampanyasından biri olan ''Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası'', sürekli olarak açık tutularak yangın ve sel afetleri sonrasındaki ulusal çabaların desteklenmesi sağlanacaktır.''

AFAD yardım kampanyalarının detayları internet sitesinden paylaşıldı. Bölgelerdeki afetler için hesap numaraları "https://www.afad.gov.tr/yardim-kampanyalari-baslatilmistir" internet sitesinden öğrenilecek.