Yangınla mücadele tekniği: Karşı ateş nedir, nasıl yapılır?

Orman yangınlarının söndürülmesinde uzmanlar tarafından uygulanan karşı ateş tekniği merak ediliyor. Peki karşı ateş nedir, etkili mi? Karşı ateş nasıl yakılır? İşte detaylar...

Yaklaşık bir haftadır peş peşe çıkan orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadelesini sürdüren Türkiye'de tehlike devam ediyor.

Bir tarafta söndürülen yangınların karşısında diğer tarafta başka bir yangın çıkması durumu zorlaştırırken, karşı ateş tekniği merak edilenler arasında yerini aldı.

Özellikle ulaşılması zor arazilerde meydana gelen yangınların yayılmasını önlemek için kullanılan yangın söndürme tekniklerinden karşı ateş nedir ve nasıl yapılır araştırılıyor.

İşte karşı ateş hakkında bilgiler...

KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ NEDİR?

Büyük orman yangınlarının söndürülmesinde kullanılan bu yöntemde amaç ilerleyen yangını bitirmektir. En basit tanımı yangına karşı yangın kullanmaktır. Bu kafanızı karıştırıyor olabilir.

Yangına karşı yangın çıkarmak yangını daha da büyütür diye düşünebilirsiniz. Ancak uzman kişilerce kullanılan yöntem yangına karşı ciddi derecede etkilidir.

KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?

Orman Yangınlarını Söndürme Tekniklerinden birisi olan "Karşı Ateş" konunun uzmanlarınca sıklıkla başvurulan bir yöntemdir .

Karşıdan gelen yangının enerjisini kesmeye yarar. kontrolü ve yerinde yapıldığında çok etkili bir tekniktir.

Bu tekniği bilen uzmanlar tutuşturma işlemi öncesinde rüzgara paralel olacak şekilde bir emniyet yolu oluşturur. Bu yol boyunca da tutuşturma işlemi gerçekleştirilir. Böylece diğer yönden gelen yangın bu hat boyunca yavaşlar ve sıçrama önlenir.

Dikkat edilmesi gerekenler: