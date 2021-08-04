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- Yangınla mücadele tekniği: Karşı ateş nedir, nasıl yapılır?
Yangınla mücadele tekniği: Karşı ateş nedir, nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 15:48
Yaklaşık bir haftadır peş peşe çıkan orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadelesini sürdüren Türkiye'de tehlike devam ediyor.
Bir tarafta söndürülen yangınların karşısında diğer tarafta başka bir yangın çıkması durumu zorlaştırırken, karşı ateş tekniği merak edilenler arasında yerini aldı.
Özellikle ulaşılması zor arazilerde meydana gelen yangınların yayılmasını önlemek için kullanılan yangın söndürme tekniklerinden karşı ateş nedir ve nasıl yapılır araştırılıyor.
İşte karşı ateş hakkında bilgiler...
KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ NEDİR?
Büyük orman yangınlarının söndürülmesinde kullanılan bu yöntemde amaç ilerleyen yangını bitirmektir. En basit tanımı yangına karşı yangın kullanmaktır. Bu kafanızı karıştırıyor olabilir.
Yangına karşı yangın çıkarmak yangını daha da büyütür diye düşünebilirsiniz. Ancak uzman kişilerce kullanılan yöntem yangına karşı ciddi derecede etkilidir.
KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?
Orman Yangınlarını Söndürme Tekniklerinden birisi olan "Karşı Ateş" konunun uzmanlarınca sıklıkla başvurulan bir yöntemdir .
Karşıdan gelen yangının enerjisini kesmeye yarar. kontrolü ve yerinde yapıldığında çok etkili bir tekniktir.
Bu tekniği bilen uzmanlar tutuşturma işlemi öncesinde rüzgara paralel olacak şekilde bir emniyet yolu oluşturur. Bu yol boyunca da tutuşturma işlemi gerçekleştirilir. Böylece diğer yönden gelen yangın bu hat boyunca yavaşlar ve sıçrama önlenir.
Dikkat edilmesi gerekenler:
- Tutuşturma işlemi, rüzgâra paralel oluşturulan kontrol hattı boyunca yapılmalıdır.
- Ağır yanıcı maddelerde kullanılır
- Ağaçlarda çok az oranda kavrulma gerçekleşir.
- İlaveten açılan iç yollar ve yangının yavaş ilerlemesinden dolayı yakma periyodunun uzaması, maliyeti nispeten yükseltir.
- Rüzgâr yönüne göre açılan kontrol hatları, rüzgarın yön değiştirmesi durumunda kullanılamaz.
- Meşçere içerindeki rüzgâr hızının sabit olması gerekir.
- İnce yanıcı madde nemi %20’nin altına düştüğü koşullarda yakma işlemi yapılamaz.
- Yangının kesintisiz ilerlemesi için, yanıcı madde sürekliliğinin iyi olması gerekir.
- Tutuşturma işlemini tek bir kişi gerçekleştirmelidir.