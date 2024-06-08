Yanlış kurban kesimi etin bozulmasını hızlandırır Kurban etlerinin uzun süre ve güvenli şekilde muhafaza edilebilmesi için hayvan seçimi, kesimi ile muhafaza sürecinin iyi yönetilmesi gerekiyor.

AA

Kurban Bayramı yaklaştıkça kesimle ilgili detaylar da önem kazanmaya başladı.

"Kurban nasıl seçilir?", "Nasıl kesilir?" ve "Nasıl saklanır?" soruları uzmanlar tarafından cevaplandırıyor.

Uzmanlara göre, hayvan kesildiğinde eğer yeterince kan akıtılmamışsa, kan mikroorganizmaların gelişmesi için çok uygun bir ortam olduğu için kısa süre içinde etlerin bozulmasına sebep olabiliyor.

Kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.

İşte sağlıklı ve dini şartlara uygun bir kurbanlık seçmek için göz önünde bulundurulması gereken kriterler:

Hayvanın Sağlığı:

Hayvanın genel görünümü sağlıklı olmalı, tüyleri parlak ve canlı olmalı.

Gözleri parlak ve bakışları canlı olmalı.

İştahı yerinde olmalı ve su içme konusunda sorun yaşamamalı.

Burnu akıntılı olmamalı, burun delikleri açık ve temiz olmalı.

Ağız ve diş yapısı düzgün olmalı.

Hayvanın kulak küpe numarasına sahip hayvanların alınması gerektiğini dile getiriyor.

Yaş:

Küçükbaş hayvanlar (koyun, keçi) en az 1 yaşında olmalı.

Büyükbaş hayvanlar (sığır, manda) en az 2 yaşında olmalı.

Deve için bu yaş sınırı 5.

Fiziksel Durum:

Kurban seçiminde hayvanın kulaklarını ve kuyruklarını sık sık hareket ettirip ettirmediğine, çevresel hareketlere karşı tepkisine, topallayıp topallamadığı gibi hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.

Hayvan topallamamalı, yürüyüşü düzgün olmalı.

Vücudunda yara, bere veya hastalık belirtisi olmamalı.

Kulak, kuyruk, göz gibi organlarında eksiklik olmamalı.

Zayıf olmamalı, etli ve dolgun görünmeli.

Veteriner Kontrolü:

Hayvanın veteriner kontrolünden geçmiş olması ve gerekli aşılarının yapılmış olması önemli.

Yanlış hayvan seçilirse ne olur?

Yanlış hayvan seçimi hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların yayılmasına sebep olabilir. Özellikle bakteriyel ve paraziter enfeksiyonların yayılmasına da bir kapı açılmış olur. Hastalıklı hayvanlar kurban edilmemeli.

Kesim, keskin bıçaklarla yapılmalı

Kurban kesim işinin ehli kişiler tarafından keskin bıçaklarla yapılması gerekiyor.

Yeterince kan akımının sağlamalı

Hayvandan yeterince kan akımının sağlaması gerekir. Eğer yeterince kan akımı sağlanmazsa etlerin muhafazasında çok ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Hayvanlar kesildiğinde eğer yeterince kan akıtılmamışsa, kan mikroorganizmaların gelişmesi için çok uygun bir ortam olduğu için kısa süre içerisinde etlerin bozulmasına sebep olabilir.

Çok sayıda mikroorganizma içeren derinin üst yüzeyinin ete kesinlikle değmemesi gerekiyor.

İç organlar çıkarılırken çok dikkat edilmeli

İç organlar çıkarılırken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü sindirim sisteminin içerisi çok sayıda mikroorganizma içeriyor. Bu mikroorganizmaların bir kısmı hastalık oluştururken, bir kısmı da etlerin bozulmasına sebebiyet verebiliyor.

Sindirim sisteminin bir bütün olarak karkastan ayrılması ve ayrı bir alana götürülmesi gerekli.

Normalin dışında bir görünüm söz konusuysa iç organlar tüketilmemeli

Akciğer, karaciğer, böbrek, dalak gibi organlarda eğer normalin dışında bir görünüm söz konusuysa tüketilmemesi ve sokak hayvanlarına verilmemesi gerekiyor.

Parazitel hastalıkların bulaşmasında sokak hayvanları ara konakçı vazifesi görüyor. Bu nedenle atıkların çevreye gelişigüzel atılmaması gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)