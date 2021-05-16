Bursa'nın Karacabey ilçesine her sene göç eden Yaren leylek, büyüyen yavrularıyla görüntülendi.

Türkiye'de ve göç ettiği ülkelerde takip edilen, belgesellere konu olan Yaren leylek, göç ederek mart ayında yuvasına geri dönmüştü.

YAREN LEYLEK'İN YAVRULARI GÖRÜNTÜLENDİ

35 günlük kuluçka süresi sonunda Eskikaraağaç Mahallesi’nin maskotu Yaren, yavrularını dünyaya getirdi. Mayıs ayının 3’ünde dünyaya gelen yavruların 12 günün ardından yuvalarında etrafa bakmaları, doğa fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan tarafından görüntülendi.

Yaren leylek yavrularıyla Karacabey'de görüntülendi-Video

2 AY SONRA YUVALARINDAN AYRILACAKLAR

Anne ve baba leylek tarafından yakalanan solucan ve böceklerle beslenen yavrular, doğduktan 58 ile 64 gün sonra palazlanıp yuvadan ayrılıyor. 30 dereceye varan sıcaklıkta fotoğraf sanatçısı Turhan’ın fotoğraf kareleri yavruların sevimliliğini gözler önüne serdi.