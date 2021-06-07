Yargıtay 212 personel alımı 2021: Yargıtay Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Yargıtay Başkanlığı'na 212 sözleşmeli personel alımı yapılacağına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki Yargıtay 212 memur alımı başvuru şartları ve tarihleri nelerdir? İşte detaylar..

Yargıtay Başkanlığı, uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre çeşitli branşlarda 214 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adaylar başvurularını 7 Haziran 2021 ile 11 Haziran 2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar "www.turkiye.gov.tr" internet sitesindeki Yargıtayın iş başvuru ilanı üzerinden e-Devlet sistemine girerek elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru yapacak adayların unvanlara göre belirlenen genel şartların yanı sıra özel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

İşte 2021 Yargıtay 212 personel alımı başvurusu hakkında bilgiler...

YARGITAY 212 PERSONEL ALIMI İLANI 2021

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Yargıtay Başkanlığında istihdam edilmek üzere ortaöğrenim mezunu 20, önlisans mezunu 60 ve lisans mezunu 20 zabıt katibi; ortaöğrenim mezunu 10, önlisans mezunu 15 ve lisans mezunu 7 silahlı koruma ve güvenlik görevlisi; lisans mezunu 13 çözümleyici; lisans mezunu 7 programcı ile teknisyen pozisyonu için alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenime sahip 4 asansör, 3 elektrik (yüksek gerilim), 6 elektrik (alçak gerilim), 4 endüstriyel otomasyon, 4 görüntü ve seslendirme, 4 makine, 4 mobilya, 5 metal işleri/kaynakçılık, 2 sıhhi tesisat, 3 soğutma ve iklimlendirme, 4 inşaat/yüzey kaplama/boya branşlarında sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvuruda bulunacakların 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu sınavına girmiş olmaları ve ilgili puan türünden en az 60 alması gerekiyor. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için de en az 70 puan şartı aranıyor.

Başvurusu kabul edilen adaylar branşlarına göre uygulama ve sözlü sınava çağrılacak. Sınav tarihleri ve saati ile yeri Yargıtayın internet adresinden duyurulacak.

Yargıtay Başkanlığı yayımladığı bir başka ilanla, sözlü sınav başarı sırasına göre sözleşmeli sistem uzmanı olarak 2 bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Bilişim personeli için de başvurular 21-25 Haziran tarihleri arasında "www.turkiye.gov.tr" üzerinden e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

e) Zabıt Katibi, Çözümleyici, Programcı, Teknisyen, Tekniker, Kameraman pozisyonlarına başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1986 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

f) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylarınbaşvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1991 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

g) 2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 70 puan almış olma şartı aranacaktır.

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

i) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

j) Sözleşme dönemi içerisinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir yıldan önce tekrar sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler.

ZABIT KATİBİ POZİSYONU ÖZEL ŞARTLARI

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.)

c) Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.

d) Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığımız internet adresinden duyurulacaktır.

e) Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır.

f) Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.)

g) KPSS sınavından alınan puanın % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

h) Uygulama sınavı sonuçları ile sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

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