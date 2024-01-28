Yargıtay, kocanın duş almamasını boşanma nedeni saydı! 500 bin lira tazminat ödeyecek Ankara'da görülen davada kişisel temizliğine dikkat etmeyen koca kusurlu sayıldı. Mahkeme çifti boşadı. Yargıtay da kararı onayladı. Çift boşandı, erkeğin kadına tazminat vermesi kararlaştırıldı.

DHA

Görülen bir davanın sonucuna göre, boşanma nedenlerine "kişisel temizliğe dikkat etmeme" maddesi de eklendi.

Ankara'da yaşayan A.Y., eşi C.Y.'nin duş almayıp, haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalaması ve kişisel temizliğine dikkat etmemesi gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Mahkeme, davalı koca C.Y.'yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi ve 500 bin lira tazminata hükmetti.

Ankara'da yaşayan A.Y., eşi C.Y.'nin aynı kıyafetleri 5 gün giymesi ve kişisel temizliğine dikkat etmediğini öne sürerek, boşanma davası açtı.

19'uncu Aile Mahkemesi'nde görülen davada, iddialar şahitlerin anlatımları ile de kanıtladı.

Duş almayan koca tam kusurlu bulundu

Mahkeme, C.Y.'yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi ve 500 bin lira tazminata hükmetti.

Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunan karar, Yargıtay 2'nci Dairesi tarafından da onanarak kesinleşti.

Yargıtay kararında, davalı kocanın kişisel temizliğine dikkat etmemesi, ter kokması gibi boşanmaya neden olaylarda tam kusurlu, kadının ise kusursuz olduğuna hükmetti.

Ortak hayatı çekilmez hale getiren nedenlerden biri

A.Y.'nin avukatı Senem Yılmazel, tazminat kararının da onandığını belirterek, dava konusunu şöyle anlattı:

Medeni kanunumuzda boşanma nedenleri özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılır. Genel boşanma nedenleri ortak hayatı çekilmez hale getiren her nedendir. Emsal vermem gerekirse müvekkilimiz için açtığımız boşanma davasında boşanma nedeni karşı tarafın kişisel temizliğine dikkat etmemesiydi. Davalı taraf duş yapmıyordu, yani çok az duş yapıyordu. Haftada bir iki kez dişlerini fırçalıyordu. Bu nedenle biz bir boşanma davası açtık. İlk derece mahkemesi davalı tarafın tam kusurlu olduğuna davacının ise kusursuz olduğuna karar verdi. Bizim talebimiz maddi manevi tazminat talepli bir boşanma davasıydı.

Erkek, kadına 500 bin lira da tazminata ödeyecek

500 bin lira da müvekkilime tazminat ödenmesine karar verdi. Bu karar üst mahkemelere gitti. İlk önce Bölge Adliye Mahkemesi'nden geçti. Daha sonra da Yargıtay kararıyla kesinleşti.

"Tanıklar yaşananları onayladı"

A.Y.'nin söz konusu iddialarını tanık beyanlarıyla kanıtlandığını belirten avukat, örnek olayla ilgili şu bilgileri verdi:

Davacı ve davalının ortak arkadaşları vardı. Bir de davalı tarafın iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşları tanık olarak mahkemeye geldiler. Mesaide ter koktuğunu, aynı kıyafeti beş gün üst üste giydiğini ifade ettiler. Bu şekilde tanık beyanlarıyla dava kanıtlanmış oldu. Eşlerin ortak hayatın sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Davranışlar nedeniyle ortak hayat çekilmez hale gelirse diğer tarafın boşanma davası açma hakkı oluyor. Bu duruma eş değil kimse katlanmaz. İnsan ilişkilerinde hepimiz özen göstermeliyiz. Bu nedenle gerek davranışlarımıza, gerek temizliğinizi özen göstermeliyiz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)