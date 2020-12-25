Yargıtay, U dönüşüyle kazaya yol açmayı bilinçli taksir saydı

Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay, kazaya neden olan sanık hakkında bilinçli taksir koşullarının oluştuğunu bildirdi.

Mersin'de bir sürücü, aracıyla "U dönüşü"nün yasak olduğu kavşakta dönüş yaparak başka bir otomobile çarptı.

Kazada dört kişi yaralanırken, sürücü hakkında dava açıldı.

Yargılamayı yapan Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesi, sürücüye "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan ceza verdi.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

"BİLİNÇLİ TAKSİR KOŞULLARI OLUŞTU"

Daire, trafik kurallarını dikkate almayıp kavşakta yasak olmasına rağmen "U dönüşü" yaparak kazaya neden olan sanık hakkında bilinçli taksir koşullarının oluştuğu, bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesi uyarınca cezanın artırılması gerektiği sonucuna ulaştı.

"VERİLEN HÜKÜM İSABETLİ DEĞİL"

Sanığı alt sınırdan cezalandıran yerel mahkemenin bu hükmünün de isabetli olmadığını kararlaştıran Daire, alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmemesini bozma nedeni saydı.

TCK'nin "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.