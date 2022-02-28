Yarı yarıya farkedecek! 'Akaryakıta indirim geliyor' mu?

Yapılan son zamların ardından benzin ve motorin fiyatlarında sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşandı. İddiaya göre, akaryakıt fiyatlarında yapılan son artışın yarısı oranında indirime gidilecek.

Dövizdeki hareketlilik ile peş peşe gelmeye başlayan akaryakıt zamları durmak bilmiyor.

Dolar kurunda yatay seyir devam ederken, akaryakıt şirketleri fiyat artışlarını sürdürüyor. Son olarak benzinin litresine 1,61 TL, motorinin litresine ise 1,51 TL zam gelmiş, fiyatlar 17 liraya dayanmıştı.

Araç sahiplerinin cebini yakan fiyatlara dair sevindiren bir gelişme yaşandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıta indirim geleceğini duyurdu.

Akabinde ise konuya dair detaylar sürücülerin gündeminde ilk sıraya yükseldi. Peki akaryakıtta indirim yapılacak mı, ne zaman? Benzin ve motorin zamları geri mi alınacak? Ne kadar indirim gelecek? İşte konunun detayları...

AKARYAKITTA İNDİRİM

Sektör kaynakları pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş ise indirimi beklentisini doğrularken oran hakkında net bir rakam telaffuz edemeyeceklerini belirtti.

EPGİS'ten ise konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

POMPAYA YANSIYACAK MI

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam ediyor.

Eşel mobil sistemi, motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistem.

Bu nedenle indirimin direkt olarak pompaya yansımayacak.