Yarım avokadoyu kararmadan saklamanın 2 yolu

Olgunlaşmış ve yarısı kesilmiş olan avokado nasıl saklanır merak ediyorsanız, detaylar haberimizde.

Müthiş bir sağlıklı yağ kaynağı olan avokado, genellikle olgunlaşmasının ardından hızla kararmaya başlar.

Kaprisli olan bu meyvenin ömrünü uzatmak, saklama ipuçlarıyla mümkün olabilir.

Kesilmiş bir avokadoyu buzdolabında taze tutmakla ilgili bu basit ipucuyla, kalanını 5 güne, belki de bir haftaya kadar yiyebilirsiniz. Peki yarım avokado nasıl saklanır? İşte yöntemi...

YARIM AVOKADOYU SAKLAMANIN 2 YOLU

Bir avokadoyu kestikten sonra tüm meyveyi tüketmek en doğru olanıdır. Ancak yine de yarısını saklamanız gerekiyorsa çekirdeğini çıkarmayın. Kahverengiye dönüşmesini önlemek için meyvenin üzerine biraz limon suyu dökün, plastik filme sarın ve buzdolabında saklayın.

SU BANYOSU

Diğer bir seçenecek ise su dolu bir kavanoza koymak.

Avokadonun kalan kısmını kavanozunuza koyarak üstünü geçecek şekilde suyu ekleyin. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve buzdolabına kaldırın.