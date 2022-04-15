Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
596.755
0.09%
BTXN Coin
31.26
1.75%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü

    15 Ramazan Dünya Yetimler Günü, yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla bu sene dokuzuncu kez idrak edilecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 16:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü

    Anlamlı günde, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli etkinlikler, hediye dağıtımları ve iftar programları gerçekleştirilecek.

    İHH İnsani Yardım Vakfı’nın girişimleri sonucu İslâm İşbirliği Teşkilatı tarafından 2013 yılında Dünya Yetimler Günü olarak ilan edilen 15 Ramazan’da, dünyanın farklı coğrafyalarında güzel etkinlikler icra edilecek. 15 Ramazan’ın Dünya Yetimler Günü olarak ilan edilmesinin ardından geçen süre içerisinde İHH, çok sayıda rapor yayınladı ve yetimlerin katıldığı yüzlerce etkinlik düzenledi.

    56 ilde iftarlar verilecek

    Her yıl çeşitli etkinliklerle icra edilen Dünya Yetimler Günü’ne aylar öncesinden hazırlanan İHH, çalışmalarını tamamladı. İHH tarafından, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde yetim çocuklar ve ailelerine yönelik olarak 56 ilde ve İstanbul’un 20 ilçesinde iftar, 20 ilde ise salon programları planlandı.

    Bu yıl yetim, yetim annesi, mülteci ve ihtiyaç sahibi ailelere 100 bin bayramlık hediye edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, iftar öncesinde çocuklara yönelik neşeli programlar düzenlenecek.

    Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü #1

    Çocuklara hediyeler verildi

    İHH’nın yetim ailelerine yönelik çalışmaları kapsamında; zekat yardımları, gıda kolileri, et ve sebze paketleri dağıtıldı. Ayrıca, çocuklarda Ramazan sevgisi ve bilincine katkı sağlamak amacıyla da evler süslendi ve İHH Genç Atölye’nin hazırladığı “Ramazan Serüvenim” paketlerinden hediye edildi.

    Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü VİDEO

    13 ülkede 42 yetimhane

    Yılın tamamında yetimlere ve ailelerine yönelik çalışmalar yürüten İHH, Türkiye dâhil 50 ülkede 130 bin 423 yetime her ay düzenli olarak hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor.

    Ailelerini kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşama imkânları bulunmayan yetimler için yetimhane hizmeti sunan İHH, 13 ülkede bulunan 44 yetimhane ve 2 yetim eğitim merkezinde de çalışmalarına devam ediyor. Hali hazırda 5 ülkede 6 yetimhanenin inşaatına ise devam ediliyor. Yetimhanelerde kalan çocukların aylık barınma, gıda, sağlık ve eğitim masrafları İHH tarafından karşılanıyor.

    Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü #2

    140 milyondan fazla yetim var

    Dünya genelinde 140 milyondan fazla yetim çocuğun olduğu tahmin ediliyor. Yetim çocukların çoğu, işgal, savaş ve krizlerin yaşandığı coğrafyalarda yaşıyor. Veli korumasından uzak çocukların önemli bir kısmı; insan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri ve dilenci şebekeleri gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyor.

    Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü #3

    Destek olmak için

    İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, aylık 150 lira karşılığında bir yetimin sponsoru olabiliyor. Ayrıca, YETIM yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL yardımda bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “YETIM” yazarak projeye destek olabiliyor.

     


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da Suriyeli kadın, eski eşini dövdürdü
    3. Sayfa

    İstanbul'da Suriyeli kadın, eski eşini dövdürdü

    Dilan Çiçek Deniz'den masaj pozu geldi
    Magazin

    Dilan Çiçek Deniz'den masaj pozu geldi

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Görüş Bildir