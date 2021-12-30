Yarın bankalar açık mı? 31 Aralık Cuma bankalar kaçta kapanacak?

Yılın son günü para işleri olan vatandaşlar PTT, noter, banka gibi kurumların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki 31 Aralık Cuma günü bankalar açık mı? İşte detaylar...

31 Aralık yılın son günü ve resmi tatil arifesi olması nedeniyle açık olup olmayan kurumlar araştırılıyor.

Cuma günü banka, noter, PTT ve devlet daireleri açık olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.

Bu sene resmi tatil olan 1 Ocak Cumartesi gününe denk geldiğinden birçok kişi Cuma günü bankaların çalışma saatlerini sorguluyor.

Peki, yarın bankalar açık mı, 31 Aralık’ta bankalar kaça kadar açık? İşte ayrıntılar...

31 ARALIK CUMA GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık’ta bankalar açık olacak. 31 Aralık Cuma günü resmi tatil olmadığından, resmi kurum ve kuruluşlar çalışmaya devam edecek.

Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Bu nedenle PTT, noter, kargo gibi kurumlar da çalışmaktadır.