Yarın hastane ve eczaneler açık mı? 19 Temmuz arife günü hastane ve eczanelerin çalışma saatleri

Yarın hastane ve eczaneler açık mı? 19 Temmuz arife günü hastane ve eczanelerin çalışma saatleri

Arife günü yarım gün resmi tatil olması nedeniyle hastane ve eczanelerde işleri olanlar, yarın hastane ve eczaneler açık mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte 19 Temmuz hastane ve eczane çalışma saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün idrak edilecek olan arife günü,bu yıl 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor.

Arife gününde birçok kamu kurumları ve özel sektör çalışanlarının yarım gün çalıştığı biliniyor.

Tam bu noktada ilaç almak isteyen vatandaşlar, arife gününde eczane çalışma saatlerinin araştırırken, hastanede işi olanlar da hastanelerin açık olup olmayacağını merak ediyor.

Peki yarın hastane ve eczaneler açık mı? İşte 19 Temmuz 2021 Pazartesi arife günü hastane ve eczane çalışma saatleri...

ARİFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arife gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Yani yarın eczaneler açık olup yarım gün çalışacak.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.





19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ HASTANELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Resmi tatil ve kamu çalışanlarına idari izin nedeniyle hastanelerde sadece acil bölümler açık olacak.

Onun dışında sadece aşı randevusu olanlar aşılarını olabilecek, acil olmayan durumlardaki alanlar içinse randevu oluşturulmayacak.