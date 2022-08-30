YARIN HAVA NASIL OLACAK? 31 Ağustos Çarşamba hava durumu

Plan yapmaya hazırlanan ve hava durumunu merak eden vatandaşlar, "Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı?" sorularını araştırmaya başladı.

Eylül ayına girmemize kısa bir süre kala, rüzgar yüzünü göstermeye başladı...

Yaza veda etmek istemeyen vatandaşlar, hava durumuna ilişkin detayları merak ediyor.

Havaların yavaş yavaş soğumaya başlaması ise evden çıkmadan önlem almayı gerektiriyor.

Yazın sıcağına veda etmeye başladığımız şu günlerde, "Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı?" soruları gündemi oluşturuyor.

Plan yapmaya hazırlanan ya da işe gitmek için erken saatte evden çıkacak olanlar, bu soruları merak ediyor.

Peki, Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? İşte detaylar....

Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre; yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

AKOM uyardı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada; "İstanbulluların Dikkatine! AKOM verisine göre il genelinde Çarşamba (yarın) sabah saatlerinden başlayarak Cumartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı beklenmektedir.

Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz." denildi.