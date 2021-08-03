Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava raporunu yayınladı. Sıcak hava dalgasına karşın uyarı yapılırken, vatandaşlar yarın havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava raporu ile vatandaşları uyardı.

Sıcakların daha çok artacağını belirten yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasına yönelik uyarı yaptı.

Vatandaşlar ise yaşadıkları bölgelerde havanın nasıl olacağını, sıcaklığın ne kadar artacağını merak ediyor.

Plan yapmak isteyen vatandaşlar, "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte son değerlendirmeler..

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.