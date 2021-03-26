Yarın kandil mi? 27 Mart Cumartesi hangi kandil? Diyanet kandil takvimi 2021..

Mübarek günlerde ibadetlerini yerine getirmek isteyen müslümanlar, kandil ne zaman sorusunu araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini duyurdu. Peki yarın kandil mi, hangi kandil?

Şaban ayının 14. gecesini 15'ine bağlayan gecede idrak edilmekte olan Miraç Kandili bugünden vatandaşların “yarın kandil mi, ne kandili?” soruları ile gündeme taşınıyor.

Üç aylardan ikincisi olan Şaban Ayı dahilinde olan Berat Kandili’nde müslümanlar ibadetlerini yerine getirecekler.

Dini görevlerini eksiksiz tamamlamak isteyen, kandil zamanını kaçırmamak isteyen vatandaşlar, kandile dair araştırmalarını sürdürüyor.

Peki yarın kandil mi? 27 Mart Cumartesi hangi kandil? İşte detaylar..

YARIN KANDİL Mİ, 27 MART NE KANDİLİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmakta olan dini günler takvimine göre; üç aylarda idrak edilen üçüncü kandil olan Berat Kandili, yarın gerçekleşecek.

Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat Kandili, Allah'ın af, marifet ve rahmetiyle bezeli kutlu bir gece olarak kabul ediliyor. Berat Kandili aynı zamanda Ramazan'ın habercisidir.

Temizlenme ve günahlardan arınma imkânın sunulduğuna inanılan kandil günü ismini Arapça ‘da temize çıkma anlamına gelen ‘berat’ kelimesinden almıştır.

DİYANET KANDİL TAKVİMİ 2021