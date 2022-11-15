Yarışmalarda elde edilecek ödülleri almak caiz midir sorusu son günlerde gündeme geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki cevabı merak uyandırdı..

Vatandaşlar dini açından merak ettikleri bazı soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesi üzerinde sorarak cevap alabiliyorlar.

Dini konularda bilgi almak isteyen merak ettiklerini internette araştıran vatandaşlar son zamanlarda yarışmalardan elde edilen ödüllerin caiz olup olmadığını merak ediyor.

Konu hakkında araştırma yapan kullanıcılar "Yarışmalarda elde edilecek ödülleri almak caiz midir?" sorusuna yanıt arıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu bu soruya verdiği cevap ile merakları giderdi.

Soru

Yarışmalarda elde edilecek ödülleri almak caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

İki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma suretiyle bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun, kumar kapsamında olup haramdır. Kendi aralarında yarışacak kimselerden kazananın, üçüncü kişi tarafından vaat edilen ödülü alması ile kaybedenin bir zarara girmemesi esasına dayalı meşru içerikli yarışmalara katılmak ve buradan kazanılacak ödülleri almak ise caizdir (Kâsânî, Bedâî’, VI, 206; el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 400). Ancak, bu nitelikleri taşıyan bir yarışmaya katılabilmek için normal ulaşım ücreti dışında kontör göndermek vb. ilave ücret ödemek ya da bir ödeme taahhüdünde bulunmak, çekilişe katılmak için piyango bileti satın almak niteliğinde olduğundan yarışma bir tür kumara dönüşür.