Yarıyıl tatilinin rekoru Erciyes'te kırıldı! 1 milyon 500 bin kişi geldi Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde en fazla tercih edilen mekanlar arasında başı çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yarıyıl tatili sona ererken ilk veriler ise gelmeye başladı.

Yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyenler, soluğu Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi’nde aldı.

Gözde mekanlardan olan Erciyes'te; 4 farklı giriş kapısı, tüm kapılar birbirleriyle bağlantılı olmak üzere toplam 112 kilometre pist uzunluğuna sahip, 41 pist alanı ve 19 mekanik tesis bulunuyor.

1 milyon kişiyi ağırladı

Sömestir tatilinde 15 gün boyunca yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi de Erciyes Kayak Merkezini ziyaret ederek, karın ve imkanların tadını çıkardı.

Kayak merkezinde tatil süresince pist alanlarında yaralanan, kaybolan, mahsur kalan, kişisel eşyalarını kaybeden ve asayiş olayları olmak üzere toplam 850 şahsa JAK Timleri, Jandarma Asayiş Timleri ve Trafik Timleri tarafından müdahale edildi.

Yaralanan ve mahsur kalanlara müdahale edildi

Pist alanında yaralanan ve mahsur kalan vatandaşlar, kar motorları ile bulundukları konumdan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)