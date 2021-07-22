Yaş çay alımları yeniden başladı! Çaykur yaş çay alım fiyatları ne kadar?

Yaş çay alımları yeniden başladı! Çaykur yaş çay alım fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı nedeniyle yaş çay alımına iki gün ara veren Türkiye'nin sevilen markası Çaykur, dün itibarıyla yeniden çalışmaya geçti. Peki Çaykur yaş çay alım fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Kurban Bayramı dolayısıyla yaş çay alımına iki gün süreyle ara veren ÇAYKUR, dün itibarıyla tam kapasite olarak çalışmaya geçti.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarına Kurban Bayramı arife ve birinci günde ara verildiği ve ikinci günden itibaren yeniden başlandığı belirtildi.

Çaykur yaş çay alımlarının yeniden başlamasıyla birlikte üreticiler, çay bahçelerine girerek yeniden çay toplamaya başlarken, yaş çay alım fiyatları merak konusu oldu.

Peki Çaykur yaş çay alım fiyatları ne kadar? İşte 2021 Çaykur yaş çay alım fiyatları...

ÇAYKUR YAŞ ÇAY ALIM FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Mayıs ayı için yaptığı duyuruda çay alım fiyatını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir." şeklinde konuşmuştu.

İnternet sitesinde yayınladığı duyuruyla, 2021 yaş çay fiyatı ile ilgili bilgilendirme yapan Çaykur, ''2021 Yılı Yaş Çay Kampanyası, 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Birinci sürgün dönemi yaş çay alım kotası dekara 600 kg olarak uygulanacaktır.'' ifadelerini kullanmıştı.