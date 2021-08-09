Yas-ı Matem: Muharrem orucunda neden su içilmez?

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte cevabı en çok merak edilen soru Muharrem ayı orucunda neden su içilmez oldu. İşte Muharrem ayı orucuna dair merak edilenler...

Muharrem orucu biz Aleviler için Adem peygamberden başlayarak bütün peygamberlerin yerine getirdikleri bir ibadettir. Bunun yanı sıra başta Hz. Hüseyin olmak üzere On İki İmamların şahadetlerinden dolayı aynı zamanda bir yas’tır. Bundan dolayıdır ki Muharrem orucunun diğer bir adı da Yass-ı Matemdir.

Bu sene 9 Ağustos Pazartesi günü idrak eidlmeye başlanan Muharrem orucuna dair detaylar sıklıkla araştırılıyor.

Ramazan orucuna göre daha farklı olan Muharrem orucu nasıl tutulur, kuralları nelerdir? araştırılıyor.

Özellikle su içilmemesi ise merak edilenler arasında... Peki Muharrem orucu nasıl tutulur? Neden su içilmez? İşte detaylar...

MUHARREM ORUCU NEDİR?

Muharrem orucu İslam'ın ilk yıllarından beri tutulan ve sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in çeşitli hadislerinde övdüğü oruçların başında gelmektedir.

Özellikle Muharrem Ayı'nın onuncu günü yani Aşure gününe duyulan büyük hürmet nedeniyle İslam dünyasının genelinde Muharrem ayının 9 - 10 veya 10 -11. günlerinde oruç günümüze kadar büyük teveccühle tutulagelmiştir.

Bununla birlikte Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in 72 yakını ile birlikte 680 yılındaki Aşure gününde şehit edilmesi sonrası Muharrem ayı özellikle Aleviler için matem ayı olarak görülmüş bu matem atmosferinde tutulan oruç ise Anadolu'da Yas-ı Matem Orucu olarak adlandırılmıştır.

Yine Ehl-i Beyt'e duyulan sevginin nişanesiyle 12 Ehl-i Beyt imamına ithafen yüzyıllardır bilhassa Anadolu ve Balkan Alevileri tarafından Muharrem ayının ilk 12 gününde oruç tutulmaktadır. Oruçların 12 İmam'a adanması nedeniyle de Aleviler, Muharrem orucuna 12 İmam orucu da demektedirler.

MUHARREM ORUCU NASIL TUTULUR?

Yas ve matemin hakim olduğu bir süreçte tutulduğu için Alevi inancında Muharrem orucu bazı kısıtlamaları da beraberinde getirmiştir.

Muharrem orucu şu şekilde tutulmaktadır:

Oruç Muharrem'in ilk 12 gününde tutulur.

Her gün gün doğarken oruç başlar gün batımında oruç açılır

Oruç süresince kesinlikle yenilip içilmez

Oruç açıldıktan sonra da Kerbela'da yaşanılan susuzluğa duyulan acı ve tepki nedeniyle kesinlikle saf su içilmez. Meşrubat, çay veya ayranla su ihtiyacı karşılanır.

12 gün boyunca cana kıymanın haram olduğuna inanılması nedeniyle deniz canlısı veya kanatlı canlıların da etleri dahil olmak üzere kesinlikle et yenilmez ve içerisinde et bulunan ürünlerde tüketilmez.

Bu 12 gün boyunca oruç açıldıktan sonra da eşlerin cinsel ilişkiye girmeleri de doğru bulunmaz.

12 gün boyunca düğün veya eğlence yapılmaz.

Zorunlu haller dışında (Memuriyet gibi) süslenmek amacıyla tıraş olunmaz, saç sakal kesilmez.

MUHARREM ORUCUNDA NEDEN SU İÇİLMEZ?

Alevi vatandaşlarımız 20. gün itibari ile oruca niyet ettikten sonra, Kerbela Şehitleri'nin acısını hissetmek için su tüketmezler.

Kerbela Şehitleri'ne ölürken su verilmediği için asla su içilmez. Su yerine saf su olmayan sıvı gıdalar tüketilir.