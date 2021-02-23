Yaşa Göre Oyuncak Tercihi Nasıl Olmalıdır?

Her yaş grubunu gözeterek geliştirilen oyuncakların kutusu ya da etiketi üzerinde uygun yaş grubu yazar. Çocuğunuza oyuncak almadan önce bu ayrıntıyı gözeterek alabilirsiniz.

Oyuncaklar, çocuklarınızın sosyalleşmesi ve kişisel gelişimi için önemli bir araçtır. Her çocuğun bu dönemde sahip olduğu farklı oyuncak modelleri vardır. Bu oyuncaklar aracılığıyla çocuklar, kaliteli vakit geçirerek dünyayı tanımaya ve hayal gücünü kullanmaya başlarlar. Aynı zamanda oyuncaklar sayesinde çocukların role girme, rol yapma yetenekleri de gelişir. Ancak çocuklarınıza oyuncak alırken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, yaşa göre oyuncağın seçilmesi durumudur.

Çocukluk döneminde çocuklar oyuncaklara ihtiyaç duyar ve vakit geçirmek için çeşitli oyuncakları anne ve babasından talep eder. Çocukların istediği her oyuncağı, sırf oyun oynayacağı için almak doğru bir düşünce değildir. Çocuklar oyuncakların onlar için uygun olup olamayacağını fark edebilecek kadar gelişmemiştir. Burada görev ebeveynlere düşer. Çocuğunuza oyuncak alırken tabii ki de çocuğunuzun ilgi duyduğu oyuncağı almanız çocuğunuzun daha eğlenceli bir oyun oynama vakti geçirmesini sağlayacaktır ancak çocuğunuzun istediği her oyuncak onun için uygun olmayabilir. Bu nedenle çocuğunuza oyuncak alırken, oyuncağın çocuğunuzun yaşına uygun olup olmadığını gözeterek alın.

Çocuğunuzun gelişim süreci aşamalı olarak gerçekleştiğinden, üretilen oyuncaklar da yaşa göre kategorize edilecek şekilde üretilmiştir. Her yaş grubunu gözeterek geliştirilen oyuncakların kutusu ya da etiketi üzerinde uygun yaş grubu yazar. Çocuğunuza oyuncak almadan önce bu ayrıntıyı gözeterek alabilirsiniz.

Örnek verecek olursak; 0-1 yaş arası bebeklere eğitici oyuncak alırken genelde geniş kavramalı ve ses çıkartan oyuncaklar tercih edilir. Hatta bu oyuncaklar ilk yaş oyuncakları olarak kategorize edilir. İlk yaş oyuncakları içerisinde bebeklerin ilgisini çekebilecek şekilde tasarlanan çıngıraklar, ışıklı oyuncaklar ve boğulmasına yol açmayan büyük boyutlu oyuncaklar yer alır. Çocuğun yaşı ilerledikçe, kavrama becerisi, düşünme yetisi ve motor becerileri gelişim gösterir. Oyuncaklar da çocuğun yaşının ilerlemesi doğrultusunda büyük boyutlu oyuncaklardan daha küçük ve ayrıntılı, çocuğun zihnini ve hayal gücünü kullanmasını gerektirecek oyuncaklara doğru değişmektedir.

1 yaş ve üstü çocuklar, yürümeyi yeni keşfederler. Ancak oyuncağı ağzıyla tanımlama sürecini bitiremediği için, yine büyük parçalı ve kolay kavrayabileceği oyuncaklar, halkalar ve yumuşak toplar tercih edilebilir. 2 yaşındaki çocuk parçalama ve birleştirme işlemini yapmaya başladığından, yine büyük boyutlu ama parçalayıp birleştirebileceği oyuncaklar tercih edilebilir.