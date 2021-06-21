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Yasak saatleri değişecek mi? Gözler kritik toplantıda...

Yasak saatleri değişecek mi? Gözler kritik toplantıda...

Ülke genelinde hafta içi 22.00 hafta sonu pazar günü olmak üzere uygulanan sokağa çıkma saatleri ve işletmelerin açılış kapanış saatleri değişecek mi merak ediliyor. Gözler Kabine kararlarında...