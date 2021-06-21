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Yasak saatleri değişecek mi? Gözler kritik toplantıda...
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 14:22
Kademeli normalleşmede alınacak yeni kararlar Bakanlar Kurulu toplantısı sonucunda karara bağlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için geri sayım başladıç
Kısıtlamalarının kaldırılması konusundaki karar bugün verilecek ve kabine toplantısı sonrasında Türkiye'de gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarında olacak.
Aşılamada 42 milyona yaklaşılması nedeniyle kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor. Özellikle vatandaşlar sokağa çıkma ve işletmelerin kapanış saatlerinin gece 12'ye kadar uzamasını istiyor.
Peki yasak saatleri değişecek mi, uzayacak mı? İşte ayrıntılar...
YASAK SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
Hafta içi ve cumartesi günü uygulanan 22.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı saatlerinin 24.00'e kaydırılması veya tamamen kaldırılması öngörülüyor. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının ise kaldırılması planlanıyor. Ayrıca kafeler, restoranlar, marketler ve lokantaların ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine dönmesi bekleniyor.
Ancak kesin karar Kabine toplantısının ardındna kamuoyu ile paylaşılacak.