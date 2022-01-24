Yasaklanmıştı! İstanbul'da motokuryeler bugün çalışıyor mu?

İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle, motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Bunun akabinde son duruma ilişkin bilgi almak isteyenler, araştırma yapmaya başladı.

Tüm Türkiye'de etkili olan kar yağışı ulaşım dahil olmak üzere birçok alanda zorluğa neden oluyor.

Yoğun kar yağışı altındaki kentte herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için, güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Twitter hesabı üzerinden sık sık duyuru ve açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır."dedi.

Bu duyurunun ardından bugün için kararın değişip değişmediğini merak edenler, "Motokuryeler bugün çalışıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Motokuryeler bugün çalışıyor mu? İşte yanıtı...

İSTANBUL'DA MOTORKURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün motorlukuryeler için yeni bir açıklama yapmadı. Vali Yerlikaya'nın yapacağı açıklamaya kadar, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacak.