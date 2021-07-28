Yasemin Ecem Anagöz kimdir? Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'ün biyografisi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde mücadele eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, son 16 turuna çıktı. Peki Yasemin Ecem Anagöz kimdir? İşte Yasemin Ecem Anagöz'ün biyografisi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda okçuluk branşında ülkemizi temsil eden Yasemin Ecem Anagöz, iki rakibini 6-2’lik skorla geride bıraktı.

Madalya mücadelesi için hazırlanan genç okçu Yasemin Ecem Anagöz'ün biyografisi ve başarıları merak edilirken, genç yeteneğin Tokyo 2020'deki mücadeleleri ve sonuçları da inceleniyor.

Genç yaşta okçuluk alanında büyük başarılara imza atan Yasemin Ecem Anagöz kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları sporseverler tarafından araştırılıyor.

Peki Yasemin Ecem Anagöz kimdir? İşte Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'ün biyografisi...

YASEMİN ECEM ANAGÖZ KİMDİR?

14 Ekim 1998 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Yasemin Ecem Anagöz, 1.65 cm boyundadır. Profesyonel okçuluk yapmakta ve kariyerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde sürdürmektedir.

Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil eden Anagöz, sıralama turunu 642 puanla 13. sırada tamamlamıştır. Sırasıyla Norveçli, Beyaz Rus ve Gürcü rakiplerini geçen sporcu, çeyrek finalde eşleştiği Yunan Evangelia Psarra'ya kaybederek elenmiştir.

Anagöz, Nottingham'daki Avrupa elemelerindeki performansıyla 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı kazanmıştır. İlk turda Polonyalı rakibi Karina Lipiarska'yı 5-5 berabere biten maç sonrası tek ok tie-break'i ile geçen Anagöz, Son 32'ye kalmıştır.

Bu turda karşılaştığı Meksikalı Alejandra Valencia'yla yine 5-5'lik beraberlik oluşmuş ancak bu kez tie-break sonucu kaybederek olimpiyatlara veda etmiştir.

YASEMİN ECEM ANAGÖZ BAŞARILARI

Arjantin'deki karşılaşmasında rakiplerini geride bırakan Anagöz, kendi alanında dünya üçüncüsü olmuştur. 2018 yılında kendi rekorunu kıran genç okçu, Türkiye rekorunu 679'dan 686'ya çıkarmıştır.

Samsun'da Dünya Kupası için yarışmış ve yarışmadan gümüş madalya ile ayrılmıştır.

Tokyo Olimpiyatları'nda ter döken Yasemin Ecem Anagöz, ilk iki turunda 6-2'lik galibiyetin ardından üçüncü tura hak kazanmıştır. 23 yaşındaki sporcu, 30 Temmuz'da çıkacağı bu maçın ardından madalya için mücadele edecek.