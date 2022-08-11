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- Yasin Suresi'nin bilinmeyenleri: Yasin Suresi nerede indirilmiştir, faziletleri nelerdir?
Yasin Suresi'nin bilinmeyenleri: Yasin Suresi nerede indirilmiştir, faziletleri nelerdir?
- 11.08.2022 - 14:36
- Güncelleme : 11.08.2022 - 14:37
Dua etmek islam alemi için en önemli ibadetlerden birisidir.
Kuran'ı Kerim'deki en faziletli surelerden birisi de Yasin'dir.
Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Yasin suresi, Kuran'ın kalbi olarak nitelendirilir.
Yasin Suresi'nin isminin nereden geldiği de merak edilmiştir.
Yasin suresi ismini ilk ayetinde yer alan "Ya-Sin" harflerinden almıştır.
Yasin, Fatır Suresi'nden sonra ve Saffat Suresi'nden önce gelir.
Yasin Suresi nerede indirilmiştir, faziletleri nelerdir?
Seksen üç ayetten oluşan Yasin Suresi, Mekke döneminde Mekke'de indirilmiştir.
Yasin Suresi okumanın, dinlemenin fazileti hakkında peygamberimizin birçok hadisi vardır.
Faziletleri
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:
"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar."
(Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21)
Kuran-ı Kerim'in 23. cüzünde olup 36. suresine tekabül eden Yasin-i Şerif faziletleri ve sırları bakımından oldukça hikmetlidir.
Kırk bir Yasin ne niyet için okunursa okuyan kimsenin muradı hasıl olur.
Bu kırk bir Yasin yedi güne bölünerek sabah namazından sonra okunursa daha tesirli olur.
- Eceli gelmiyen hasta şifâ bulur.
- Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz.
- Ölürken Cennet meleklerini görür.
- İnsan korktuğundan emin olur. Garipler yardımcı bulur.
- Aç olan, tok olur.
- Yani ummadığı yerden rızık gelir.
- Susuz olan, kanıncaya dek su bulur.
- Bekarların evlenmesi kolay olur.
- Elbisesi olmayan elbise bulur.
- Gayb olan şey bulunur.