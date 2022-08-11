Yasin Suresi'nin bilinmeyenleri: Yasin Suresi nerede indirilmiştir, faziletleri nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak kabul edilen Yasin Suresi, islam alemi için büyük bir önem taşır. İşte Yasin Suresi hakkında bilinmeyenler...

Dua etmek islam alemi için en önemli ibadetlerden birisidir.

Kuran'ı Kerim'deki en faziletli surelerden birisi de Yasin'dir.

Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Yasin suresi, Kuran'ın kalbi olarak nitelendirilir.

Yasin Suresi'nin isminin nereden geldiği de merak edilmiştir.

Yasin suresi ismini ilk ayetinde yer alan "Ya-Sin" harflerinden almıştır.

Yasin, Fatır Suresi'nden sonra ve Saffat Suresi'nden önce gelir.

Yasin Suresi nerede indirilmiştir, faziletleri nelerdir?

Seksen üç ayetten oluşan Yasin Suresi, Mekke döneminde Mekke'de indirilmiştir.

Yasin Suresi okumanın, dinlemenin fazileti hakkında peygamberimizin birçok hadisi vardır.

Faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:

"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar."

(Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'n, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21)

Kuran-ı Kerim'in 23. cüzünde olup 36. suresine tekabül eden Yasin-i Şerif faziletleri ve sırları bakımından oldukça hikmetlidir.

Kırk bir Yasin ne niyet için okunursa okuyan kimsenin muradı hasıl olur.

Bu kırk bir Yasin yedi güne bölünerek sabah namazından sonra okunursa daha tesirli olur.