Yaşınıza göre ne kadar uyumanız gerekiyor?

Yaşınıza göre ne kadar uyumanız gerekiyor?

Yeterince uzun süre uyumuş olsanız bile, kendinizi sık sık yorgun ve halsiz mi hissediyorsunuz? Belki de gereğinden fazla uyudunuz!

Sadece yetersiz uyku değil, aynı zamanda yatakta çok uzun süre yatmak gereğinden uzun süre uyumakta yorgun, halsiz uyanmanıza neden olabilir.

Dinlendirici bir uyku, uykunun uzunluğu da dahil olmak üzere birkaç faktöre bağlıdır. Ne kadar çok uyku o kadar iyi kesinlikle artık elveda demeniz gereken popüler bir yanılgı!

Yapılan son araştırmalar aslında, ihtiyacınız olan uyku süresinin kaç yaşında olduğumuza bağlı olduğunu destekliyor. Araştırmalar ihtiyacınızdan fazla veya eksik uyuduğunuz takdirde yorgun uyanabileceğinizin altını çiziyor.

ASLINDA NE KADAR UYKUYA İHTİYACINIZ VAR?

-Yenidoğan (0-3 ay): 14-17 saat

-Bebekler (4-11 ay): 12-15 saat-Bebekler (1-2 yaş): 11-14 saat

-Okul öncesi çocuklar (3-5 yaş): 10-13 saat

-Okul çocukları (6-13 yaş): 9-11 saat

-Gençlik (14-17 yaş): 8-10 saat

-Genç yetişkinler (18-25 yaş): 7-9 saat

-Yetişkin (26-64 yaş): 7-9 saat

-Yaşlılar (65+): 7-8 saat

BİREYSEL UYKU İHTİYACINIZI NASIL ANLARSINIZ?

Tabii ki, uyku ihtiyacı kişiden kişiye değişebilir - ancak sizinki kılavuz değerlerden çok saparsa, bu çok kapsamlı veya aşırı derecede kısalmış bir uyku ihtiyacına işaret eder. ABD'li araştırmacılar, sağlığa zarar verebileceğinden, kılavuz değerlerin üst veya alt sınırının düzenli olarak aşılmaması konusunda uyarıyorlar. Kaç saat uykunun sizin için iyi olduğunu kendiniz belirlemek için kendinize şu soruları sormalısınız:

Yedi saatlik uykudan sonra üretken, sağlıklı ve dengeli misiniz?

Tamamen formda hissetmek için dokuz saatlik uykuya mı ihtiyacınız var?

Fazla kilolu olmak gibi herhangi bir sağlık sorununuz var mı?

Uykuya dalmakta sorun yaşıyor musunuz?

Gününüzü geçirmek için kafeine bağımlı mısınız?

Sürüş sırasında uykulu hissediyor musunuz?

DAHA İYİ BİR UYKU İÇİN İPUÇLARI

Hafta sonları bile düzenli bir uyku programına bağlı kalın. Bu, istikrarı sağlar ve rutinimize sıkı sıkıya bağlı kalmanıza yarar.

Yatmadan önce rahatlatıcı bir banyo (özellikle çocuklar için yararlıdır) veya özel yatıştırıcı ses müzikler gibi rahatlatıcı uyku ritüellerini bulun.

Gün içinde sizi meşgul edecek ve akşamları biraz dinlenecek kadar egzersiz yaptığınızdan emin olun. Rahatlamak için yardıma ihtiyacınız varsa , yastığa az miktarda püskürttüğünüz lavanta spreyi gibi doğal olarak sakinleştirici kokular da kullanabilirsiniz .

Alkol ve kafein gibi gizli uyku öldürücülerden kaçının. Bunun yerine, papatya veya lavanta gibi rahatlatıcı bir bitki çayı sakinleştirici bir etkiye sahip olabilir ve rahatlamanıza yardımcı olabilir.

Hareket, uykuya dalmayı kolaylaştırır. Bu nedenle, hızlı bir şekilde rüyalar alemine dalmak ve daha iyi ve daha derin uyumak için yatmadan hemen önce kısa bir yürüyüş yapmak doğru olan şeydir.

Yatmadan önce tüm elektronik cihazları kapatın. Ayrıca hiçbir ışık kaynağının uykunuzu rahatsız etmemesine dikkat edin. Bu önlenemiyorsa veya özellikle hassassanız, uyku maskesi yardımcı olabilir.

Kalabalık bir cadde üzerindeki eviniz veya gürültülü komşularınız sizi uyumaktan alıkoyuyor olabilir. Bu nedenle kulak tıkaçları, rahatsız edici sesleri azaltmak için bir çözümdür.

Yatak odanızda ortalama oda sıcaklığı sağlayın. Oda sıcaklığı ideal olarak 16 ile 18 °C arasında olmalıdır. Yatak odanız çok sıcaksa daha çabuk terlersiniz ve uyku kaliteniz düşer. Öte yandan, oda çok soğuksa, bu kalıcı kas gerginliğine ve daha az dinlendirici uykuya neden olur.

Ayrıca uykuya kolay dalmak ve daha derin uykuda kalmak için ağırlıklı battaniyelerin öneriliyor.