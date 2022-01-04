Yaşlanmaya karşı, kansere etkili! O besini tüketenler yaşadı...

Kansere yakalanmamak ya da erken yaşlanmamak için stresten uzak durmak gerekiyor. Stresten uzak duran ve sağlıklı beslenenler bu etkileri uzaklaştırabiliyor. Özellikle bazı besinler, şifa oluyor.

Genç yaşların erkenden sona ermesini istemeyenler, tez zamanda yaşlanmaktan korkmaya başlarlar.

Yaşlanmak ya da kötü hastalıklardan uzak durmak için, strese ve kaygılı bir ruha "Elveda" demek gerekiyor.

Kayı, stres, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam kanser hastalıklarının habercisi olabiliyor.

Bu nedenle sağlığımız ve günlük hayatımıza dikkat etmeli, bazı faydalı besinleri daha sık tüketmeliyiz.

Yaşlanma ve kansere karşı etkili besinler arasından gösterilen siya pirinç, son zamanlarda oldukça popüler.

Diyet listelerinde baş köşeyi alan siyah pirinç, zengin vitamin ve mineral içeriği ile ön plana çıkıyor.

SİYAH PİRİNCİN FAYDALARI

Güçlü antioksidan özellikler içeren siyah pirinç, vücudu yabancı ve zararlı maddelere karşı koruyor.

Kandaki kolesterol seviyesini dengeler. Damar tıkanıklığı ve kalp krizi risklerini azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve yüksek oranda magnezyum içeriyor. Bu özelliği sayesinde de sinir sistemini destekliyor.

Sindirimi yavaş olduğu için uzun süre tokluk hissi veriyor ve bu sayede kan şekerini hızlı yükseltmiyor.

Antioksidan özellikleri sayesinde cilt sağlığına da olumlu etkilerde bulunan siyah pirincin, düzenli olarak tüketilmesi halinde yaşlanma karşıtı bir etki oluşturduğu biliniyor.

Besin lifi bakımından zengin olduğundan formuna dikkat etmek, zayıflamak isteyenlere yardımcı oluyor.

Şeker oranı az olduğu için, özellikle şeker hastaları tarafından ideal olarak görülüyor.

Hücrelerin DNA'larını koruyarak kanser hastalıkların önüne geçer.

Gluten içermediği için glütene alerjisi olan bireyler ve çölyak hastaları tarafından tüketilmesi özellikle tavsiye ediliyor.

Diş ve kasların gelişmesine katkı sağlar. Aynı zamanda yaşlılık hücrelerini yok ederek, genç hücrelerin sayısını artırır.

SİYAH PİRİNÇ NEREDEN ALINIR?

Siyah pirinci almak isteyenler, büyük marketlerde ya da marketlerin online sipariş sitelerinde bulabilir.

Ülkemizde yavaş yavaş bilinirliği artan bir ürün olduğu için, her markette bulamayabilirsiniz. Bu nedenle güvendiğiniz internet sitelerinden sipariş etmek daha kolay olacaktır. En yaygın tüketilme şekli ise tıpkı beyaz pirinç gibi haşlanmasıdır.