Yaşlanmaya karşı öneriliyor! Zonguldak'ta yer elmasının hasadına başlandı Yer elması üreticileri, hasat dönemini yaşıyor. Yer elması hasadının zorlu olduğunu belirten yetiştirciler, sebzenin yararlarını saymakla bitiremiyor.

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İHA

Kış sebzesi yer elması, kışın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Patateste olduğu gibi yer elmaları da toprak altında yetişiyor.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Çay boyunda yaşayan emekli Yaşar Arıkan, bahçesinde çok sayıda meyve ve sebze üretiyor.

Arıkan, toprağın altında yetiştirdikleri yer elmasını büyük bir incelikle ve emekle topladığını belirtti.

Yer elmaları toprağın dibinden toplanıp suyla yıkanıyor

Arıkan, ayrıca yer elmalarını toprağın dibini kürekle açıldıktan sonra elle topraktan ayrıştırılıp daha sonra suyla yıkadığını söyledi.

"Yer elması birçok hastalığa deva"

Yaşar Arıkan, emekli olduktan sonra eşiyle tropikal bahçesi kurduklarını, bahçenin bir köşesine diktiği yer elmasının ise birçok hastalığa çare olduğunu ifade ediyor.

"Bu yer elmasının bir tohumu yok"

Arıkan yer elmasının içerisinde bulunan vitamin ve mineraller açısından çok zengin olduğunu şöye ifade etti.

Hobi olarak başladığım, yer elmasını yaklaşık 30 yıldır evimin bahçesine ekiyorum, Fakat satışını yapmıyorum. Bu yer elmasının bir tohumu yok. Kendi kabuğunu ya da yer elmasını keserek toprağa gömüyoruz. Bahar ayında ektikten sonra aralık-ocak ayının sonuna doğru, toplamaya başlıyoruz.

"Yer elması kabuğu ile tüketiliyor"

Yer elmasının kabuğu soyulmaz. Kabuklu bir şekilde yenilir. Genellikle köylerde bahçelere ekeler. Limon sıkılarak salatası yapılır. Çiğ hali hafif soyularak yenilebilir, rendeleyip yoğurda katılabilir, kereviz gibi havuçla soğanla zeytinyağlısı yapılabilir. Mutfaklarımızda kullanımı arttırıp, çocuklarımızla da bu besini tanıştırmamız gerekir. Tamamen organiktir. Birçok hastalığa iyi geldiğini söylerler.

"Yer elmasının bilinmeyen faydaları"

Arıkan, yer almasının sıklıkla tüketilmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Flavonoid seviyesi yüksek olan bireylerde gözlemlenen zihinsel gelişme, bu bileşiğin yaşlı bireylere sağlık açısından katkı sağlıyor. Sinir sistemi koruyucu, stres azaltıcı potansiyel bir etkiye sahiptir. Vücut dinçliği sağlar. Hem böbrek hem bağırsak hareketlendirici bir besindir.

Yaşlanma karşıtı

Yani idrar söktürücü, kabızlık önleyici olduğunu söyleyebiliriz. Yara iyileşmesini hızlandırır, yaşlanmaya karşı, cilt sağlığını korur. Zayıflama diyetlerinde doyurucu porsiyonlar da tüketilebilir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)