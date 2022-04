Yaşlı, engelli ve evde bakım maaşlarının bayramdan önce verilip verilmeyeceğine dair detaylar, "Yaşlı, engelli ve evde bakım maaşları ne zaman ödenecek?" sorusu ile gündeme getirildi.

Ramazan ayını uğurlamaya ve bayramı karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde; yaşlı, emekli ve evde bakım maaşları gündeme getirildi.

Devlet yaşlılar, engelliler ve evde bakıma ihtiyacı olanların mağdur olmaması adına belli dönemlerde ödemeler yapıyor.

Bu ödemeler her geçen zamanda asgari ücrete oranla artarken, bayramdan önce ödeme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Detaylara hakim olmak isteyen vatandaşlar, "Yaşlı, engelli ve evde bakım maaşları ne zaman ödenecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,Yaşlı, engelli ve evde bakım maaşları ne zaman ödenecek? İşte yanıtı...

Yaşlı, engelli ve evde bakım maaşları ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası, yaşlı ve engelli maaşlarının ödemesi hakkında şu açıklamayı yaptı;

"Engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Ramazan 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız.

Yakında harekete geçeceğiz. Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır. Basit hesapların ürünü, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratamayacak."

Engelli maaşı ne kadar oldu?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı. Engelli maaşı 2022 yılında 1552 lira oldu.

Evde bakım maaşında son durum

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor. Ancak ödemelerin bayram öncesi yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.