Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli ve yaşlı aylığı ödeme tarihi 2022

Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? Engelli ve yaşlı aylığı ödeme tarihi 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaşlı ve engelli maaşlarının yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte 2022 engelli ve yaşlı aylığı ödeme tarihi.

İslam alemi, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını geride bırakmaya ve Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor.

Bayram alışverişi yapacak olan vatandaşlar ise bayrama sayılı günler kala maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Ödemelerin Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatıp yatmayacağını merak edilirken konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyuurdu.

Peki yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte 2022 engelli ve yaşlı aylığı ödeme tarihi...

2022 Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Yaşlı ve engelli aylığının hesaplara ne zaman yatırılacağı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihlerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu maaşlar için yaptığı açıklamada, ''Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz.'' dedi.

Yaşlı ve engelli maaşı ne kadar?

Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 liradan 1084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 liradan 865 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 liradan 1298 liraya yükseldi.

Aylık türü

Yaşlı aylığı (65 Yaş ve Üzeri)

% 40 - 69 Arası Engelli Aylığı

% 70 ve Üzeri Engelli Aylığı

18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı

Yaşlı ve engelli maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Yaşlı ve engelli aylığı başvurusu, kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.