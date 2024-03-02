Yat yarışı düzenleniyor! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Boğaz zaman zaman düzenlenen etkinlikler nedeni ile gemi geçişlerine kapatılıyor.
İstanbul Boğazı'nda bugün de gemi trafiği, Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında çift yönde durduruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden Boğaz trafiğinin askıya alınması ile ilgili bilgi verdi.
8. Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle gemi trafiği bir süreliğine durdu
Verilen bilgiye göre, Marmara Yelken Spor Kulübü (MYK) tarafından MASS Arıtma Sistemleri ana sponsorluğunda İstanbul Boğazı'nda 8'incisi düzenlenecek MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları sebebiyle Boğaz'da gemi trafiği 09.00 itibarıyla çift yönde askıya alındı.
Gemi trafiği saat 17.00'de tekrar başlayacak
Gemi trafiğinin, yarışların sona ereceği saat 17.00 itibarıyla açılması bekleniyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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