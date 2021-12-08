Yatak odanızda gül yaprağı kullanın, cinsel gücünüzü artırın

Gül suyunun ve gülün binlerce faydası var. Bu faydalardan birisi ise yatak odamızı etkiliyor. Yatak odasında gül yağı, gül yaprağı bulundurmak ve gül suyu sürmek cinselliği olumlu anlamda etkiliyor.

Sevginin ve güzelliğin dili olan gülün faydaları saymakla bitmezken, yağı ise sıkça kullanılıyor.

Cilt dahil olmak üzere birçok faydası bulunan gül ve gül suyunu, evinizden hatta odanızdan eksik etmeyin.

Cildi gül suyu ile nemlendirmek ve odanızda gül yapraklarını bulundurmak, hayatınıza olumlu anlamda yansıyacaktır.

Güle karşı alerjisi olanların daha dikkatli kullanması gerekiyor. Ancak alerjisi olmayanlar, odasına bolca gül yaprağı koysun.

Çünkü gül yaprağının hatta gül suyunun cinselliği artırdığı ve çiftler arasındaki aşkı kuvvetlendirdiği biliniyor.

Gül yaprağının nasıl kullanılması gerektiğini bilmeyenler ise detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Gül yaprakları yatak odasında nasıl kullanılır? İşte yanıtı...

GÜL KULLANMANIN FAYDALARI

Gül kokulu bir ortamda uyumak ve uyanmak ruhunuza iyi gelecek. Ayrıca tazelendiğinizi hissedeceksiniz.

Gül, gül yaprağı çayı, hem erkek hem de dişi üreme sistemlerini güçlendirir.

Odanızda bu nedenle bolca gül yaprağı bulundurmanız iyi olacaktır.

Ayrıca odanızda gül suyu, yaprağı bulundurmak erkeklerde sperm hareketliliğini hızlandırarak doğurganlığa katkı sağlar.

Aromatik olarak kullanıldığında, gül insanı sakinleştirir ve rahatlatır. Bu durum cinsel hayatınıza olumlu anlamda yansıyacaktır.

Yine gülün içerisinde bulunan fitosteroller, kadın ve erkeğin hormonlarını dengelemesine destek olur.

Gül çayı içerek ya da kokusunu sürerek, cinsel verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Stres, gerginlik ve depresyonu azaltmaya yardımcı olan gül yaprakları evinizde ve odanızda hoş bir havanın esmesine neden olacak.

Güllerde bulunan doğal yağlar, cildin nemini koruyarak pürüzsüz olmasını sağlar.