Yatmadan önce başucunuza tuzlu limon koyarsanız...

Faydaları saymakla bitmeyen limonu tuzla karıştırın ve gece yatmadan önce başucunuza koyun. Limonlu tuzun başucunuzda olması, tüm gece rahat bir uyku uymanıza neden olacak.

Her sabah limonlu su içmek veya limonla maskeler yapmak hem cilt hem de beden sağlığı için oldukça faydalı.

Limonla yapılan birçok karışım sayesinde daha sağlıklı olabilirken, olumsuz birçok enerjiden kurtulma fırsatı bulabiliyoruz.

Ayrıca C vitamini açısından zengin olan limon tuzla bir araya gelince, ortaya mucizevi etkiler çıkıyor.

Her gece limonla tuzu başucunuza koyar ve o şekilde uyursanız, daha rahat bir sabaha uyanma ihtimaliniz artar.

Yine limon, tuz ve sirke üçlüsü nazarın çıkmasına ve bazı dileklerin gerçekleşmesine olanak sağlıyor.

Peki, Limon ve tuzun faydaları nelerdir? Limon ve tuzu gece başucumuza koyarsak ne olur? İşte yanıtı...

LİMON VE TUZUN FAYDALARI

Gerginliği azaltmaya yardımcı olur ve stres, anksiyete gibi durumlarla başa çıkar.

Başucunuza tuzlu limon koyduğunuzda, gece boyu sinir sisteminiz daha sağlıklı çalışır.

Odaklanmanızı artırır ve uykuya geçmenizi kolaylaştırır. Aklınızda dönen düşüncelerden uzaklaşmanızı sağlar.

Antioksidan ve antibakteriyel olan limon burun tıkanlığınıza iyi gelir ve uyurken bu dertten sizi kurtarır.

Sivrisinek dahil olmak üzere odada bulunan tüm böcekleri uzaklaştırır.

Limon kokusu beyninizin serotonin seviyelerini artırır. Bu sabahları daha enerjik ve mutlu uyanmanızı sağlayacak.

Havanın kalitesini artırır ve odanızın daha güzel kokmasına yardımcı olur. Akciğere giden hava kapaklarını temizler ve virüslerin burada yer edinmesini engeller.